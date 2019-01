Oldenburg Mit dem neuen Jahr gibt es auch viele neue Termine im Theater Wrede in der Klävemannstraße 16.• Die „Babybühne“ ist ein Angebot für die ganz Kleinen von 0 bis 14 Monaten – und begleitende Erwachsene. Zwei Darstellerinnen nehmen die Kleinen mit auf eine sinnliche Entdeckungsreise durch die vier Jahreszeiten. Termine: Sonntag, 27. Januar, 16 Uhr; Montag, 28. Januar, 10.30 Uhr; Sonntag, 24. Februar, 16 Uhr; Montag, 25. Februar, 10.30 Uhr; Sonntag, 7. April, 16 Uhr.

• „Sonne, Wolke, Meer … Bär“ lockt Gäste ab zwei Jahren ins Theater – Frau Punkt geht mit Bär im Koffer auf Reisen und siehe da: der Koffer wird zum Boot, Frau Punkts Kleid zur Insel im Meer. Mit poetisch-sinnlichen Spielereien wird das Publikum in eine Welt voller Überraschungen entführt. Die Termine sind Sonntag, 13. Januar, 16 Uhr; Sonntag, 10. Februar, 16 Uhr; Sonntag, 14. April, 16 Uhr.• Im Februar hoppelt der „Kleine Hase“ durchs Theater für neugierige Abenteurer ab zwei Jahren. An einem sonnigen Tag tritt der kleine Hase nach draußen und merkt: Da ist auf einmal ein großer schwarzer Hase, der ihm dicht auf den Fersen bleibt. Mit einer gehörigen Portion Mut und reichlich Muffensausen hoppelt der kleine Hase schnurstracks in allerlei Abenteuer. Termine: Samstag, 23. Februar; Sonntag, 10. März, und Sonntag, 24. März, jeweils um 16 Uhr.

Im Gastspiel „Die zweite Prinzessin“ von Brit Bartuschka (für alle ab drei Jahren) hat die zweitgeborene Prinzessin genug davon, im Schatten ihrer Schwester zu stehen und verschafft sich Gehör. Die Termine sind Sonntag, 17. März; Sonntag, 31. März, und Sonntag, 28. April, jeweils um 16 Uhr.

Weitere Infos sowie Karten unter Telefon 9 57 20 22 und unter