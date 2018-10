Oldenburg Der bundesweit größte Mordprozess der Nachkriegszeit beginnt am Dienstag, 30. Oktober, in Oldenburg. Der bereits verurteilte Ex-Krankenpfleger Niels Högel muss sich wegen 99 weiterer mutmaßlicher Morde an Patienten der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst verantworten.

Das Theaterkollektiv „werkgruppe2“ und das Oldenburgische Staatstheater nehmen den Prozessbeginn zum Anlass für den Beginn des langfristig angelegten Theaterprojekts ‚Der Fall H.‘ Über einen Zeitraum von ca. 15 Monaten werden Mitglieder der „werkgruppe2“, Schauspieler des Staatstheaters sowie freie Musiker das Prozessgeschehen begleiten, Angehörige, Zeugen und Experten befragen, Rechercheergebnisse diskutieren und mit dem Material eine dokumentarische Inszenierung erarbeiten, die Ende Februar 2020 im Rahmen des Theaterfestivals „Banden“ uraufgeführt wird.

Inhaltliches Ziel ist es, die Ereignisse der Tötungsserie aus den Perspektiven der überlebenden Opfer, der Angehörigen von Verstorbenen und den Zeugen in den Kliniken zu erzählen, aber auch zu einer Form des öffentlichen Erinnerns zu finden. Die „werkgruppe2“ besteht aus der Regisseurin Julia ­Roesler, der Komponistin Insa Rudolph und der Dramaturgin Silke Merzhäuser. Seit zehn Jahren entwickelt das Kollektiv dokumentarische Projekte, in denen soziale Wirklichkeit in Auseinandersetzung mit Menschen beschrieben wird, die zu gesellschaftlichen Minderheiten und Unsichtbaren zählen.