Theken & Töpfe in Oldenburg: Lokale leer – aber in der Küche brennt das Licht

Oldenburg Der zweite Lockdown bedeutet eine weitere Breitseite für Hotellerie und Gastronomie. Die Oldenburger Gastronomen wissen nicht, ob es bei der November-Schließung bleibt. Deshalb haben viele erneut die Möglichkeit geschaffen, Essen abzuholen und/oder es sich bringen zu lassen, um über die Corona-Zeit zu kommen, ein Stück Normalität zu bewahren und den Kontakt zu ihren Gästen zu behalten.

Wir nennen einige Beispiele, ansonsten empfiehlt sich der Blick auf die Internetseite des Lieblingslokals oder der Sammel-Plattformen.

Chef’s Kitchen

Schmitz Brasserie, Sasso und Weintresor gehen wieder mit ihrer „Chef’s Kitchen“ an den Start – ab Montag, 16. November ist die Karte online, ab Donnerstag, 19. November, kann dort bestellt werden. Die „Chef’s Kitchen“ gibt es ab jetzt dauerhaft – mit ihrer neu gemachten Produktionsstätte an der Lambertistraße (früher war dort die C.U.P..-Manufaktur, jetzt August-Hanken-Straße, auch die läuft weiter). Die Chef’s-Kitchen-Gerichte werden frisch gekocht und vakuumiert. Sie müssen nur noch im Wasserbad erhitzt werden. Zur Perfektionierung der Karte läuft gerade die Probephase. Geliefert wird im Radius von 12 km und bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro auch von 50 Kilometer. In vier bis sechs Wochen soll auch eine Abholmöglichkeit an der Lambertistraße eingerichtet sein.

Osteria Rossini

In der „Osteria Rossini“ ist eine junge neue Köchin im Team: Sara Boudassi aus Gorizia (Friaul-Julisch Venetien) zwischen Triest und Udine, die vorher in einer Sterneküche in Wien gearbeitet hat.

Die Gäste können ihre Gerichte immer von Mittwoch bis Sonntag von 16 bis 20 Uhr abholen. Hinter Inhaber Sinisa Ostojic, der das Restaurant erst am 17. Januar übernommen und dort von Anfang an überzeugt hat, liegt, wie – hinter allen Gastronomen – eine Achterbahnfahrt: 17. März erster Lockdown, 12. Mai wieder geöffnet, ab 1. November nächster Lockdown, von dem heute keiner sicher weiß, wie lange er dauern wird.

Die Osteria Rossini liefert auch Weihnachtsessen in Firmen für 10 bis 15 Personen.

Kleine Burg und Glut und Wasser

Die „Kleine Burg“ und „Glut und Wasser“ haben wieder ihren Liefer- und Abholservice an den Start gebracht: montags bis freitags von 12.15 bis 14.30 und 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 17 bis 21 Uhr. Geliefert wird im Radius von 5 km um Glut und Wasser.

Mamma Mia

Das „Mamma Mia“ hat einen Abholservice eingerichtet: immer donnerstags bis sonntags von 12 bis 14.30 und 17 bis 21.30 Uhr.

Moto Kitchen

Im Moto Kitchen läuft die Küche täglich von 12 bis 21.30 Uhr (Bestellung bis 21.15 Uhr), sonntags von 17 bis 21 Uhr.

Die Brückenwirtin

Die „Brückenwirtin“ hat Abhol- und Lieferdienst mit täglicher Auswahlkarte, montags bis freitags auch von 12 bis 15 Uhr mit wöchentlichem Mittagstisch. Bestellt werden kann von 11 bis 18.30 Uhr, abgeholt von 12 bis 19 Uhr – Mindestwert bei Lieferung 20 Euro (Stadtgebiet), nur Barzahlung.

Papa Rossi

Im „Papa Rossi“ läuft der Abholservice von 17 bis 22 Uhr, in ungefähr einer Woche soll auch ein Lieferdienst hinzukommen.

Sasso

Das „Sasso“ bietet eine Abholung von Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 20 Uhr.

Elena

Das Elena bietet inzwischen wieder Abholung und auch Lieferung an – täglich von 17 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 14 Uhr. Lieferung ab 40 Euro, Gebiet begrenzt.

L’Osteria

Die L’Osteria hat Lieferung und Abholung montags bis freitags von 12 bis 15 und 17 bis 21 Uhr (freitags bis 22 Uhr), samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags 12 bis 21 Uhr.

Ali Baba

Das Ali Baba läuft für Abholung und Lieferung von Sonntag bis Donnerstag von 17 bis 20.30 und am Freitag und Samstag von 17 bis 21 Uhr.

McDonald’s

Die McDonald’s haben alle Drive-In-Schalter (auch Zwischenahn) 24/7 in Betrieb (Parkplätze mussten gesperrt werden), an der Lange Straße Fensterverkauf auch 24/7, ansonsten überall auch „to-go“ im Vorraum von 9 bis 21 Uhr.

Biggie B

Das Biggie B liefert seine Burger von der Donnerschweer Straße montags bis samstags von 11.30 bis 21 Uhr, sonntags 12.30 bis 21 Uhr; Abholung Montag bis Samstag: 12 bis 21 und Sonntag 13 bis 21 Uhr.

Kali Ora

Auch beim griechischen „Kali Ora“ am Etzhorner Weg kann abgeholt werden: von 16 bis 21 Uhr, außer dienstags.