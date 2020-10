Trends am 17. und 18. Oktober zu sehen: Volles Programm auf abgespeckter Hochzeitsmesse in Oldenburg

Oldenburg Sie hat Bestand: Der Liebe kann auch auch Corona nichts anhaben, auch wenn es schwieriger geworden ist, sie zu zelebrieren. Inspiration hierfür bietet auch in diesem Jahr die Hochzeitsmesse in den Weser-Ems-Hallen am kommenden Wochenende. In ungezwungener und in lockerer Atmosphäre sollen dann künftige Brautpaare und Hochzeitsplaner durch die Hallen flanieren.

Infos und Tickets Geöffnet ist die Hochzeitsmesse am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Es gibt limitierte Tickets für verschiedene Zeitfenster nur online unter www.nordwest-ticket.de/thema/hochzeitsmesse-oldenburg

„Die Besucher sollen merken, dass sie willkommen sind und haben im besten Fall am Ende auch das Wohlfühllächeln über den Maskenrand hinaus im Gesicht“, sagt Projektleiterin Sonja Hobbie, die sich sehr auf die diesjährige Sonderausgabe der renommierten Messe freut. Denn natürlich wurde auch hier ein spezielles Konzept erarbeitet, das auf Sicherheit setzt und damit statt der gewohnt knapp 80 Aussteller nur gut 40 einen Raum bieten kann.

• Das Angebot

Traumhaft schöne Brautmode, edle Hochzeitsanzüge, professionelle Hochzeitsfotografie, Accessoires, Kosmetik und vieles mehr werden zu sehen sein. An beiden Tagen gibt es zwei Modenschauen, jeweils ab 13 und 15 Uhr. Mit dabei sind auch verschiedene Künstler, die täglich ab 11 Uhr und ab 16 Uhr zur musikalischen Hörprobe auf die große Showbühne bitten.

• Der „Boho-Style“

Bloß nicht zu perfekt: Als unkonventionell und entsprechend alternativer gilt der Boho-Style, dem in diesem Jahr eine eigene Abteilung gewidmet wird. „Wir haben verschiedene Tische dekoriert – von opulent bis minimalistisch“, erzählt Kim Hansen von Artobaleno aus Oldenburg. Seit drei Jahren kreiert sie gemeinsam mit ihrer Mutter und mit viel Leidenschaft traumhaft schöne Hochzeitsdekorationen, so auch den Bohemian Look mit Einflüssen der 20er, 30er und 70er Jahre. Auf der Messe setzt das Duo tolle Akzente. Insgesamt präsentieren sich knapp zehn Aussteller in einer eigenen Bohemian-Area.

• Zweifarbige Ringe

Dass für viele Menschen die Partnerschaft in den Zeiten von Corona noch mehr an Bedeutung gewonnen hat, zeigt sich laut der Messe-Veranstalter auch in der verstärkten Investition in das Thema Heiraten. Insbesondere dem Ring kommt bei vielen eine hohe Aufmerksamkeit zu. Im Trend: zweifarbige Ringe, beispielsweise in Rosé- und Weißgold. „Dazu wird der schmalere Ring der Braut sehr gerne mit Brillanten versehen“, sagt Juwelier Gerd Hochmann. Auch er wird auf der Messe ausstellen.