Oldenburg Kultur, Familienfest oder doch die traditionelle Party beim Drögen Hasen: In der Stadt findet jeder am freien Donnerstag, 30. Mai, mit Sicherheit etwas, was ihm gefällt.

Theater

• Im Staatstheater, Theaterwall 28, werden um 18 Uhr Romeo und Julia zum Leben erweckt. In der Inszenierung von Regisseur Karten Dahlem können Zuschauer verfolgen, wie Rachsucht und Liebe in der zeitlosen Tragödie von Shakespeare konkurrieren. • Das Theater Laboratorium, Kleine Straße 8, liefert mit „Wer ist die Schönste im ganzen Land? Endlich alles über Schneewittchen“ eine Darstellung des bekannten Märchens. Um 20 Uhr beginnt die Theateraufführung.

Musik

• Im Sommergarten des Hotels Wöbken, Hundsmühler Straße 255, finden sich Musikinteressierte für ein Konzert der niederländischen Farmhouse-Jazzband zusammen. Um 10.30 Uhr spielen die von Chris Barber inspirierten Musiker ihre Instrumente an.• Das Trio um Michael Gerdes spielt ab 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche, Cloppenburger Straße 23, in Osternburg. Unter dem Titel „Werden und Vergehen“ singt der Musiker begleitet von Akustikgitarre, Violine und Bass vor allem deutschsprachige Texte, mit denen er durch Europa getourt ist.

Familienfest

• Ab 11 Uhr eröffnet das Ofenerdieker Seefest auf dem Festplatz am Swarte-Moor-See. Die Kleinen können sich mit Karussells vergnügen, während die Großen sich mit Essen, Getränken und Klönen die Zeit vertreiben. Das Fest wird am Wochenende, 1. und 2. Juni, fortgeführt. Am Sonntag wird außerdem ein Flohmarkt aufgebaut.•

Flohmarkt

• Wer Trödel loswerden oder seine Sammlung vergrößern möchte, kann beim Flohmaxx am Fliegerhorst, Alexanderstraße 461, vorbeischauen. Von 11 bis 17 Uhr können Schatzsucher Schnickschnack und Allerlei ersteigern.

Wer selbst verkaufen möchte, kann ab 6 Uhr einen Standplatz für acht Euro mit zusätzlicher Kaution von fünf Euro für den Tag mieten.

Schwimmbad

• Für Wasserratten haben am Feiertag zwei Schwimmbäder geöffnet, wie das Freibad am Flötenteich, Mühlenhofsweg 80, von 8 bis 18.30 Uhr. • Wenn es mit dem Wetter nicht stimmen sollte, können Familien auch im Olantis Huntebad, Am Schloßgarten 15, Spaß haben, welches von 8 bis 20 Uhr öffnet.•

Partys

• Von 10 bis 18 Uhr sind Feierwütige im Loft, Baumgartenstraße 2, zum „Boxenstopp“ mit frisch gezapften Bieren, belegten Brötchen und Schnitzeln eingeladen. • Hinterher geht es zum Tanzen weiter Zum Drögen Hasen, Drögen-Hasen-Weg 111. Dort wird um 11 Uhr der Frühtanz eröffnet. Dabei versorgen die Funky Rockerz Chris Caruso und Ralf Burnett die Tanzfläche mit Club-Sound. Bis 13 Uhr ist der Eintritt frei, danach gibt es für 10 Euro Eintritt ein Freigetränk dazu. Einlass ist offen für alle ab 21 Jahren. • Auch in der Tränke, Tannenkampstraße 10, wird der 30. Mai mit einer Open-Air-Vatertagsfete gefeiert. Hier gibt es ab 11 Uhr Musik, Bier und Bratwurst.• Ebenso lädt die Finca und Bar Celona, Ammerländer Heerstraße 252, mit Live-Musik zum Feiern ein. Die Bands Princess Cut und Vierzig Fieber wollen unterhalten. Dazu gibt es Verstärkung von DJ Paddy. Die Party geht um 12 Uhr los.• Im Between the Sheets, Wallstraße 12, öffnen die Türen um 17.30 Uhr für den Thirsty Thursday. Beim After-Work Event wird für abwechslungsreiches Essen, Getränke und Musik gesorgt. • Um 17 Uhr gehen auch die Türen des Clubs Polyester, am Stadtmuseum 15, für das Polyestival Vol. 7 auf.

Auf zwei Bühnen treten sechs Acts auf, die mit einem Bunten Mix aus Genres Gäste in den Bann ziehen wollen. Hier spielen Lina Brockhoff, Animo Sono, FROGCODILE, The Tremolettes, Small Fires und Fillistine.

• Ab 11 Uhr startet das Jazzfrühschoppen auf dem Freigelände am Bootshaus des Oldenburger Yachtclubs, Sophie-Schütte-Str. 22.

Es erwartet die Gäste ein Grill und Bierausschank mit zünftiger New Orleans Jazzmusik. Der Eintritt ist frei.