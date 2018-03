Oldenburg Sie gehören derzeit zum Besten, was die deutsche Magier-Szene zu bieten hat: die Zauberkünstler-Brüder Andreas und Chris Ehrlich alias die „Ehrlich Brothers“. In ihren Shows zeigen sie alles von kleinen Taschenspieler-Tricks bis hin zu spektakulären Groß-Illusionen.

Am Freitag, 11. Mai, kommen die Brüder für zwei Shows nach Oldenburg in die EWE-Arena (14 Uhr und 19 Uhr). Für die Nachmittagsvorstellung möchten die beiden Künstler Kinder und Jugendliche einladen. Daher rufen sie in Zusammenarbeit mit der NWZ zu einem magischen Videowettbewerb auf.

Dreht ein Zaubervideo

Wir suchen die besten Zauber-Videos der Stadt. Nehmt mit eurer Gruppe einen kurzen Film auf und präsentiert euren Trick. Es darf witzig ein, spektakulär oder überraschend. Erlaubt ist alles, was die Zauberkiste und die Videotechnik hergeben – auch (wenn vorhanden) echte Magie. Seid einfach kreativ, unterhaltsam und zauberhaft. Das Video darf nicht länger sein als eine Minute.

Video: Die „Ehrlich Brothers“ rufen zum Mitmachen auf

Ihr könnt die Videodateien (.mov oder .mp4, Auflösung nicht geringer als 1280x720) auf Datenportalen wie Dropbox oder Wetransfer hochladen und den Link an red.oldenburg@nwzmedien.de (Betreff: Zaubervideo) schicken. Alternativ könnt ihr die Datei auf einem Datenträger an die NWZ-Stadtredaktion, Stichwort: Zaubervideo, Peterstraße 28-34, 26121 Oldenburg, senden (oder persönlich im Medienhaus abgeben). Bitte schickt die Kontaktdaten eines Ansprechpartners mit.

Wer kann mitmachen?

Mitmachen können feste Gruppen aus der Stadt Oldenburg, in denen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zusammenfinden. Das können Schulklassen sein, Sportmannschaften, Konfirmandengruppen, Zauber-AGs und ähnliches.

Wie werden die Gewinner bestimmt?

Alle Videos werden von uns zusammengeschnitten und auf unserem Videoportal NWZplay hochgeladen. Die Zuschauer und NWZ-Leser können dann für ihren Favoriten abstimmen.

Was gibt es zu gewinnen?

Die drei Gruppen mit den meisten Stimmen erhalten Tickets für alle Gruppenmitglieder (maximal 30 pro Gruppe) sowie für drei Begleitpersonen für die Show der „Ehrlich Brothers“ am Freitag, 11. Mai, 14 Uhr – übrigens der Ferientag nach Himmelfahrt. Die Gewinner werden natürlich auch in der NWZ vorgestellt.

Die Gruppe mit den meisten Stimmen erhält zudem nach Absprache Besuche von NWZplay, um den Gewinnertrick noch einmal von einem professionellen Kamerateam filmen zu lassen.

Wann ist der Einsendeschluss?

Alle Videos müssen bis Freitag, 6. April, 12 Uhr bei uns eintreffen.

