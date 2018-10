Oldenburg Fette Jahre stehen dem Kramermarkt anscheinend bevor – noch mehr Spaß-Angebote, noch mehr Besucher! So lautet zumindest die Prognose von „Frau Norma“ zum letzten Kirmes-Wochenende in diesem Jahr. Die junge Schaustellerin ist Wahrsagerin auf dem Kramermarkt, und das schon in siebter Generation. Ob ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter einst die lange Tradition des familiären Volksfest-Handwerks vorausgesehen hatte, ist zwar nicht bekannt. Dass die nun auf NWZ-Bitten eigens für den Kramermarkt gelegten Karten aber nicht lügen (sollen), dürfte klar sein.

Auch dem neuen Kramermarkt-Macher Kersten Mittwollen? Der 37-Jährige ist seit Ende 2017 in Amt und Würden und damit sogenannter „Marktmeister“ in Oldenburg, hatte sich vorsichtig während des Lambertimarktes schon ans so wichtige Stadtereignis herangetastet, um nun also gleich richtig in die Vollen zu gehen. Das scheint er auch recht ordentlich zu machen. Jetzt und nicht minder künftig, wie Frau Norma über ihn weiß: „Sehr gut und sehr gewissenhaft!“

Dass sie sich mit diesen Worten eine wohlwollende Berücksichtigung für ihren hölzernen Wagen (immerhin in vierter Generation) bei der nächstjährigen Platzvergabe zu sichern versucht, weist sie von sich. Unabhängig davon würde sich Mittwollen aber ja auch gar nicht erst auf etwaige Bestechungsversuche einlassen. Schließlich hat der im Privatleben an deutlich schwierigeren Exempeln erprobte Fußball-Schiedsrichter nur eines im Sinn – die bestmögliche Kramermarktzeit für Besucher wie Schausteller.

Die selbst auferlegte Bürde ist aber immens, hat der junge Mann doch mit Job-Antritt seinen eigenen bedingungslosen Spaß bei Bier und Bratwurst auf- und hergegeben. Noch vor nicht allzu vielen Jahren sollten „Groschenspiel, Vanillemandeln und Kinderkarussell“ des kleinen Mittwollens größtes Kirmes-Glück sein. Versperrte Fluchtwege? Zugemüllte Ecken? Völlig egal! Damals zumindest. Spätestens seit diesem Herbst aber ist alles anders. „Ich kann nur noch halb privat hier sein“, sagt er im NWZ-Gespräch beim Bummel über seinen Kramermarkt – und schüttelt sogleich wie zum Beleg hier wie dort ein paar Hände und telefoniert „nur mal kurz“ zwischen Autoscooter und gebratenen Nudeln. Dienstlich, versteht sich.

Ob er den Kramermarkt denn überhaupt noch zu erschnuppern und erspüren vermag, so wie früher? „Natürlich steckt jede Menge Herzblut drin, ich bin einfach infiziert...“ Ein Traumjob? „Ich wüsste nicht, was dagegen spricht“, sagt’s, grinst und geht weiter.

Nein, ins rasante und 42 Meter hohe Großfahrgeschäft „Jekyll & Hyde“ würde er freiwillig wohl kaum gehen. Aufs deutlich gemütlichere Karussell wird er aber schließlich vom NWZ-Reporter fürs Foto gezwungen. Und siehe da, das alte Kirmes-Feuer brennt tatsächlich noch im einstigen „Petersfehner Schützenfestjungen“ – zumindest scheint das breite Lächeln nicht allein dem Fahrtwind geschuldet ...

Die letzten zwei Tage Kramermarkt stehen nun also bevor. Zwei Tage, in denen noch viel schief gehen kann, aber nicht gehen wird. Dafür ist das Volksfest allzu sehr durchgetaktet, alles aufeinander abgestimmt. Wie seit Jahr und Tag schon. Mittwollen weiß um das Engagement und die Leidenschaft der Schausteller, an dem er freilich gesteigertes Interesse hat, „um den Kramermarkt gemeinsam erfolgreich werden zu lassen“. Er weiß aber auch, dass die Fahrgeschäftsbetreiber und Würstchenschmieden nicht minder großes Interesse an einem guten Kontakt zu Mittwollen haben. Schließlich ist das hier sein Platz, sein Markt und sein Block – in dem schon jetzt ein paar Ideen für den Kramermarkt 2019 stehen. Zumindest gedanklich. „Ja, ich hab’ mich dabei erwischt“, wird er zu Protokoll geben, „obwohl 2018 ja noch läuft ...“

Und das durchaus zufriedenstellend, wie Mittwollen schon am Donnerstag zwischenbilanzierte. Gerade die letzten Tage hätten perfektes Kirmes-Wetter geboten, an diesem Wochenende soll es hinter der Weser-Ems-Halle noch einmal richtig voll werden und friedlich bleiben, so die Hoffnung wohl aller Beteiligten. Mit ein Grund fürs gute Gefühl dürften wohl auch die großteils noch einigermaßen „familienfreundlichen Preise“ sein. Dass es auch anders und sehr viel teurer geht, zeigen Negativbeispiele wie das parallel in München laufende Oktoberfest.

„Der Oldenburger geht halt mehrmals auf seinen Kramermarkt – dieses Wissen ist wichtig für die Preisgestaltung“, sagt Mittwollen: „Deshalb appellieren wir an die Schausteller, die Preise möglichst günstig zu halten, wir hinterfragen die Entwicklung durchaus kritisch – ein Diktat gibt es aber nicht. Letztlich entscheidet ja der Besucher, wofür er sein Geld ausgeben möchte.“

Für weniger als 3 Euro gibt’s hier nur noch wenige Spaß-Gelegenheiten, für mehr dafür um so mehr. Darf’s da lieber etwas Klassisches wie Dosenwerfen für 3,50 Euro sein oder doch eine irre 3D-Zeitreise mit 7 Euro mit Dr. Archibald? Oder vielleicht eher eine Zukunftsprognose von Frau Norma für 50 Euro? Auf Letzteres hat Macher Kersten Mittwollen bislang verzichtet. Die Prognosen für den Kramermarkt sind ohnehin seit Jahrhunderten bestens. Dass sich daran alsbald und unter seiner Führung etwas ändern könnte, darf bezweifelt werden. Erst recht nach dieser Vorhersage von Frau Norma: „Es wird auch mal ein schlechteres Jahr geben – aber Herr Mittwollen wird die Tradition wahren und den Kramermarkt sehr gut führen.“

Auch für Oldenburg ist Kramermarkt-Wahrsagerin „Frau Norma“ übrigens guter Dinge. Die Arbeitslosenquote werde demnach „auf Sicht“ leicht sinken, außerdem stünden einige „Erneuerungen“ an, zugleich werde „das Alte, die Kultur aber geehrt und bewahrt“, wie sie sagt. Außerdem sieht sie einen weiteren Bevölkerungszuwachs in der Stadt. „Im Großen und Ganzen alles echt positiv.“ Na bitte!