Oldenburg Der Oldenburger Kramermarkt ist am Sonntagabend mit einem imposanten Feuerwerk zu Ende gegangen. Am Tag danach zeigten sich sowohl die Schausteller als auch die Stadt Oldenburg mit dem Verlauf der 411. Auflage des Volks­festes und den Besucher­zahlen ausgesprochen zufrieden.

„Eine konkrete Schätzung ist zwar recht schwierig, wir gehen aber davon aus, dass deutlich mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher auf den Markt gekommen sind und wir uns sogar wieder in Richtung der 1,5-Millionen-Marke bewegt haben“, sagte Ralph Wilken von der Stadt Oldenburg am Montag.

Insgesamt war es ein sehr erfolgreicher Kramermarkt, teilte die Stadt weiter mit. Die beiden Kramermarkt-Wochenenden sowie der Feiertag am 3. Oktober und auch der EWE-Familientag am Donnerstag, 4. Oktober, seien sehr gut besucht gewesen und dies bis in den späten Abend hinein. Auch der Marktauftakt am Freitag, 28. September, sei ein Tag mit überdurchschnittlicher Resonanz gewesen.

Nach dem Kramermarkt ist aber bereits wieder vor dem Kramermarkt. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist startet Marktmeister Kersten Mittwollen mit seinem Team schon wieder im kommenden Dezember mit den ersten Vorbereitungen für die nächste Auflage des Kramermarktes. Der 412. Oldenburger Kramermarkt beginnt am 27. September und endet am 6. Oktober 2019.