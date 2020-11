Was Musik mit Farben verbindet

Oldenburg Im Zentrum des digitalen Komponisten-Colloquiums der Universität Oldenburg steht die Komponistin Sarah Nemtsov. In ihrem Vortrag geht es um das Thema „Musik und Farben“. Anschließend steht sie im Gespräch mit der Musikwissenschaftlerin Prof. Dr. Kadja Grönke vom Institut für Musik Rede und Antwort.

Nemtsov, 1980 in Oldenburg geboren, studierte Komposition und Oboe in Hannover und Berlin. Sie lehrte Komposition an der Musikhochschule Köln und der Universität Haifa und wurde unter anderem mit dem Deutschen Musikautorenpreis und dem Oldenburger Kompositionspreis für Zeitgenössische Musik ausgezeichnet.

In ihren bisher über hundert Kompositionen verbindet sie unterschiedliche Einflüsse von Renaissancemusik bis zu Rock und Pop. Häufig setzt sie sich in ihren Werken auch mit Literatur, etwa von Paul Celan oder Emily Dickinson, auseinander.

Interessierte können sich für die Veranstaltung an diesem Freitag, 13. November, 18 Uhr, per Mail (r.reale@uol.de) anmelden und erhalten daraufhin einen Link zur Teilnahme über das Online-Videokonferenzsystem „BigBlueButton“.