Welttag Des Buches: Lust aufs Lesen in Quarantäne riesengroß

Oldenburg Lesungen, Bücherflohmärkte, Ausstellungen – die Aktionen rund um den Welttag des Buches am 23. April sind vielfältig. Normalerweise. In diesem Jahr ist jedoch alles anders: Die Corona-Pandemie macht auch vor dem Aktionstag nicht Halt. Wochenlang mussten Buchhandlungen und Bibliotheken geschlossen bleiben.

Jetzt geht es langsam weiter und zumindest die Bücher, die schon lange im Regal standen und gelesen werden wollten, können in Zeiten von Quarantäne und Home-Office entstaubt werden.

Der Oldenburger Autor Axel Berger ist 2. Vorsitzender des Leseforums Oldenburg. „In der aktuellen Situation passt der Leitspruch unseres Vereins besser denn je: ,Wer Bücher zum Freund hat, kennt keine Langeweile.‘“, meint der 48-Jährige. Zum Welttag des Buches in Quarantänezeiten ist er sich sicher: Es müsse nicht immer nur Netflix oder der Fernseher sein, um sich die Zeit zu vertreiben. „Man kann sich auf ein gutes Buch besinnen, in sich gehen und die erzwungene Ruhepause nutzen. Es gibt doch nichts Schöneres“, sagt er.

Über den Aktionstag Der Welttag des Buches und des Urheberrechts am 23. April ist seit 1995 ein von der Unesco weltweit eingerichteter Aktionstag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes und auch für die Rechte ihrer Autoren. Das Datum des 23. April geht zurück auf den Georgstag. Es bezieht sich auf die katalanische Tradition, zum Namenstag des Schutzheiligen Sankt Georg Rosen und Bücher zu verschenken.v Der 23. April ist zugleich der Todestag von William Shakespeare und des spanischen Schriftstellers Miguel de Cervantes.

Auf der anderen Seite könne man neue Dinge lernen, um sich „neue Horizonte zu eröffnen“, sagt Berger. Neben seinem nunmehr sechsten Oldenburg-Krimi „Der Kopfschlächter“, der Anfang April erschienen ist, empfiehlt der Autor ein weiteres Projekt: Auf www.nordschreiber.jimdofree.com haben sich sieben Autorinnen und Autoren zusammengetan. Seit über einem Monat schreiben sie dort an einem Fortsetzungsroman. „Täglich gibt es etwas Neues zu lesen. Wir sind gespannt. Denn wie der Roman endet, wissen wir selbst noch nicht“, erklärt Berger das Projekt.

„Der Welttag des Buches ist Anlass zu überlegen, welchen Stellenwert das Buch in unserer heutigen Gesellschaft noch oder wieder hat“, sagt Corinna Roeder, Direktorin der Landesbibliothek Oldenburg. Gerade in Zeiten der Corona-Krise sei das eine besonders wichtige Frage. Nachdem die Landesbibliothek über vier Wochen geschlossen blieb, ging der Ausleihbetrieb in dieser Woche wieder los. „Unsere Bestellregale quellen über, Bedarf ist da und das freut uns“, so Roeder. Sie bedauere zwar, dass die geplante Aktionswoche zum Welttag des Buches in diesem Jahr ausfallen muss, freue sich jedoch darüber, dass die Landesbibliothek wieder öffnen darf: „Das ist ein gutes und richtiges Signal vonseiten der Politik.“

Auch die Stiftung Lesen hat sich eine besondere Aktion überlegt. Auf den Social Media Plattformen Instagram, Facebook und Twitter ruft die Stiftung dazu auf, am Welttag des Buches einen Satz aus der eigenen Lieblingsgeschichte „zu verschenken“. Das könnten Leser unter dem Hashtag #WelttagDesBuches tun. Die Buch-Gutschein-Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“, die jedes Jahr am Aktionstag stattfindet, wird wegen der Corona-Krise auf den Weltkindertag am 20. September verschoben.

Buchempfehlungen unserer Leser

Peter Lauster, Wege zur Gelassenheit: Ich finde, das Buch passt gut in die aktuelle Zeit. In dem Sachbuch geht es darum, nicht an alten Wünschen festhalten zu müssen. (Henrik Schröder, Oldenburg)

Pascal Mercier, Das Gewicht der Worte: Es ist ein Buch für diese Zeit, in der Zeit für uns alle so anders geworden ist. Die Philosophie der Sprache wird lebendig in der Erinnerung des Protagonisten an seine verstorbene Ehefrau. (Barbara Weber, Wittmund)

James Rollins, Operation Amazonas: Mein Mann hat sich dieses Buch zum Geburtstag gewünscht. In dem Roman geht es um eine Dschungel-Expedition. (Inga Paradies, Metjendorf)

Anne Tyler, Der Sinn des Ganzen: Die Autorin schreibt leise aber mit einem sehr feinen Gespür. Eine dramatische Handlung gibt es nicht. (Antje Schnur, Oldenburg)

Klaus Bringmann, Das Volk regiert sich selbst: Es ist ein politisches und gleichzeitig historisches Buch, das erhellend und gutlesbar ist. Ich kann es nur empfehlen. (Corinna Roeder, Oldenburg)

Marc-Uwe Kling, Die Känguru-Chroniken: Kling schreibt nicht nur lustig, sondern auch sehr intelligent. Ich könnte ewig über das vorlaute Känguru lesen. (Anna Kramer, Varel)

Ingo Schulze, Die rechtschaffenden Mörder: Wie wird ein aufrechter Büchermensch zum Reaktionär – oder zum Revoluzzer? Das Buch sagt mir sehr zu. (Michaela Klinkow, Oldenburg)

Dominique Valente, Der Zauber von Immerda: Das ist das Lieblingsbuch meiner Enkeltöchter. Eine Geschichte über eine Hexenfamilie, die gut ankommt. (Antje Schnur, Oldenburg)

Mehr Infos unter www.welttag-des-buches.de