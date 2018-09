Wer ist die schönste Miss in Oldenburg?

Oldenburg Professionelle Fotoshootings, Einladungen zu internationalen Events, Bookings für Laufstege und Bühnen sowie ein renommierter Beautytitel – mit dem Titel der Miss oder des Mister Germany werden solche Termine möglich.

Präsentieren werden sich die Teilnehmerinnen der Miss-Oldenburg-Wahl am Samstag, 22. September, zunächst in Abendmode und durch ein kurzes Laufsteg-Interview. Im Anschluss folgt für die Damen – die Teilnahme ist möglich im Alter zwischen 18 und 29 Jahren – ein Durchgang in Sommerlook und danach die Siegerehrung. In der Jury wirken mit Alphonso Williams (Sänger & Entertainer, DSDS-Sieger), Boris Ekmescic (ehemaliger Fußballspieler und Trainer des Polizei SV Oldenburg), Christina Graß (Schauspielerin „Schwestern“ und Miss Norddeutschland 2017), Eike Gerdes (Swapfiets Oldenburg), Marina Kunst (Bettenstudio Kunst), Natalie Therese Topcam (Friseurmeisterin & Kosmetikerin) und Horst Klemmer (MGC-Seniochef).

Miss Oldenburg qualifiziert sich für die Miss Niedersachsen Wahl am Samstag, 12. Januar 2019 in Hannover. Die Landessiegerin wiederum nimmt im Miss Germany Camp sowie an der Miss-Germany-Endwahl am Samstag, 23. Februar 2019, teil.

Infos: www.missgermany.de