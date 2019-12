Oldenburg Der Eventkalender der Weser-Ems-Halle (WEH) ist für das kommende Jahre bereits jetzt pickepackevoll. 270 Veranstaltungen sind in der Pipeline. „Besonders groß ist die Vorfreude auf die MTV Unplugged Konzerte von Santiano und PUR“, sagt WEH-Sprecher Kim Gütebier.

• Konzerte

Musikalisch stehen die Kelly Family am 31. Januar und Ben Zucker am 13. November in den Startlöchern. Besondere Momente sollen die MTV Unplugged Konzerte von Santiano am 31. März und PUR am 27. November liefern. Doch auch die Musikparade am 6. März mit ihren Marchingbands aus aller Welt zieht immer mehr Besucher in ihren Bann. „Mehr als 1,5 Millionen Zuschauer haben sich die Tourneen in den letzten Jahren angesehen“, erklärt der Sprecher.

Den Esprit der 20er und 30er Jahre versprüht kaum jemand besser als Max Raabe. Mit seinem Palastorchester sorgt er am 29. März in der Kongresshalle für gute Laune. Zuvor freuen sich die Hallenbetreiber aber auf eine ganz große Stimme des Jazz: Gregory Porter ist einer der unverzichtbaren Größen des zeitgenössischen Jazz. Auf seiner Tournee gastiert er am 9. März in Oldenburg.

Gänzlich auf Instrumente verzichtend hingegen kann man sich auf „Alte Bekannte“ freuen. Vielen noch bekannt als Wise Guys, haben sich die Jungs um zwei Musiker verstärkt und versprechen A-capella-Konzerte mit Songs, die selbst geschrieben und deutschsprachig sind.

Den deutschsprachigen Abschluss 2020 in der Kongresshalle bildet dann am 12. November Gregor Meyle, der mit seiner aus der VOX-Sendung bekannten „Sing‘ meinen Song“-Band erneut auf Tour geht und zum dritten Mal in Oldenburg gastiert.

• Musical und Film

Musical- und Filmmusikfans dürfen sich auf Kinderproduktionen wie Pinocchio, Peppa Pig, Tarzan oder opulente Shows wie Der Herr der Ringe & der Hobbit, The Music of Hans Zimmer & more oder „Simply the best – die Tina Turner Story“ freuen.

• Comedy

Garantiert witzig wird es mit Paul Panzer, Gerburg Jahnke, Torsten Sträter, Ralf Schmitz, Kaya Yanar oder Faisal Kawusi, die zum Teil schon seit Jahren regelmäßig in der Kongresshalle auftreten.

Viel zu lachen gibt es auch bei Chris Tall und Markus Krebs. Die beiden haben sich in den letzten Jahren zu wahren Top-Acts der Comedy aufgeschwungen. Für beide begann in Oldenburg die Reise 2019 in der Kleinen EWE Arena. Nur ein Jahr später wechseln sie in die große Arena und verdoppeln somit ihre Besucherzahl.

• Magie

Auch die Ehrlich Brothers werden 2020 wieder zu Gast in Oldenburg sein. Ihre neue Show „Dream & Fly“ toppt alles, was jemals für eine Tour produziert wurde. „Zwanzig 40-Tonner Lkw werden gebraucht, um das Equipment für die Mega-Show am 13. und 14. Februar zu transportieren“, sagt Gütebier.

Es ist also viel los in den Weser-Ems-Hallen.

Die komplette Veranstaltungsübersicht gibt es unter www.weser-ems-hallen.de