Oldenburg /Westerstede Mit gezückten Schwertern schleicht eine Gruppe von Mutigen durch eine schwach erleuchtete Katakombe. In einem Raum finden sie eine verschlossene Truhe. Wird sich darin der Schatz befinden oder doch eine Falle?

Genau das könnte eine Situation bei einem Pen-and-Paper-Rollenspiel (Deutsch: Stift und Papier) sein. Wie man sich das vorstellen muss erklärt der gebürtige Oldenburger Kai Kemnitz, der sein eigenes Spiel entwickelt hat. „Pen-and-Paper ist eine Mischung aus Brettspiel und Improtheater“, sagt der Erfinder des Rollenspiels „Samyra“.

Wie funktionier Pen-and-Paper?

Wie das funktioniert erzählt er im NWZ-Gespräch. „Samyra ist eine von mir gestaltete Fantasy-Welt, in der es Magie und sonderbare Wesen gibt. Jeder Mitspieler spielt in dieser Welt einen Helden und erlebt mit ihm Abenteuer. Ich mag die Vorstellung von dem Ritter in der strahlenden Rüstung“, erzählt der 42–Jährige. Fantasy habe ihn schon von Klein auf begeistert. Bereits in der Schulzeit hat er erste Versuche für sein erstes Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht.

„Mit Freunden haben wir damals in Oldenburg auch Rollenspiele gespielt. Das hat mich dann auf die Idee gebracht, etwas eigenes machen zu wollen.“ Lange hat es gedauert, bis er zufrieden war. Vor 15 Jahren stellte er dann die erste Version von „Samyra“ fertig.

In „Samyra“ gibt es neun Charakterklassen. Diese können mit besonderen Eigenschaften oder Rüstungen ausgestattet werden. Man kann einen Menschen spielen, einen Zwerg oder auch Katzenmenschen. Dafür erstellen die Teilnehmer einen sogenannten Charakterbogen, auf dem die verschiedenen Attribute vermerkt sind. Wenn jeder Spieler einen Helden hat, kann das Spiel beginnen.

Der soziale Umgang beim Spiel

Dabei sitzen die Mitspieler gemeinsam an einem Tisch. Das sei auch das Tolle an Pen-and-Paper-Spielen. „Der soziale Umgang ist sehr wichtig bei dem Spiel. Man kommuniziert, es entstehen Freundschaften.“ Früher habe der 42-Jährige auch gerne online Fantasy-Spiele gespielt. Nun treffe sich der Homepage-Designer, der mit seiner Frau in Westerstede wohnt, wöchentlich mit seiner Pen-and-Paper-Gruppe.

Zum weiteren Ablauf erklärt Kemnitz: „Jeder Spieler ist selbst ein Held in der Geschichte, verkörpert einen Charakter und muss Entscheidungen treffen.“ Es gibt einen Spielleiter, der den Rahmen, Ort und Aufgabe, der Geschichte vorgibt. Die spielt sich im Kopf der Spieler ab. Es gibt zwar einen Plan auf dem man die Räume skizzieren und Figuren aufstellen kann. „Das ist aber eine Hilfestellung für die Vorstellung“, so Kemnitz.

„Es ist wie ein interaktiver Roman“

Dann beginnt das Spiel. „Es ist ein wenig wie ein interaktiver Roman. Der Spielleiter liest die Geschichte vor, die er sich entweder selbst ausgedacht oder übernommen hat. Als Beispiel die eingangs beschriebene Geschichte. Die Helden haben nun die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Und dafür muss gewürfelt werden. „Das ist der Brettspielaspekt. „

Je nach Augenzahl und was die Helden tun wollen, entscheidet sich die Geschichte für oder gegen die Protagonisten“, erklärt der berufstätige Homepage-Designer. Gespielt wird übrigens mit sechs- und zwölfseitigen Würfeln.

So setzt sich das Spiel weiter fort – ohne zeitliche Begrenzung. „An dem längstem Abenteuer habe ich 1,5 Jahre gespielt“, erzählt der 42-Jährige. Dabei können die Mitspieler vor viele Entscheidungen gestellt werden – einem Kampf, die Rettung einer jungen Dame oder die Suche nach einem Schatz. „Nur die eigene Kreativität begrenzt das Spiel.“

Regelwerk und Romane geschrieben

Kai Kemnitz veröffentlichte 2012 ein gedrucktes Regelwerk und ein Zauberbuch. Im vergangenen Jahr hat er einen Roman „Alcois Fluch“ veröffentlicht – natürlich über die Welt „Samyra“ von der er auch eine selbst gestaltete Weltkarte besitzt. Der zweite Teil der Trilogie soll Ende des Jahres erscheinen.

Das sei ein „Alleinstellungsmerkmal“ seiner Welt. Für Anfänger des Pen-and-Paper empfiehlt er auf sogenannten Conventions vorbeizuschauen und sich einen Eindruck zu verschaffen.

Mehr Infos und das kostenlose Regelwerk unter www.samyra.de