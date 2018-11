Oldenburg So schmeckt der Winter: Am ersten Novemberwochenende ist in der Stadt einiges los. Die Grünkohlsaison wird offiziell eröffnet und startet mit dem traditionellen verkaufsoffenen Sonntag. Kleine Bücherwürmer können sich auf den Start der 44. Kibum freuen, und in der Weser-Ems-Halle locken inspirierende Schätze beim Markt für Kunst und Handwerk.

Einen genüsslichen Grünkohlsonntag können Besucher in der City und umzu erleben. Noch bevor die Geschäfte um 13 Uhr ihre Türen öffnen, kann ab 12 Uhr geschlemmt werden. Auf dem Rathausmarkt und am Lefferseck wartet das kulinarische Begleitprogramm auf die Liebhaber des Oldenburger Traditionsgerichtes. Gut gestärkt können Schnäppchenjäger und Modeliebhaber dann von 13 bis 18 Uhr in der Fußgängerzone, bei Ikea, Maco-Möbel City samt Gartenabteilung und Möbel Buss an der Bremer Heerstraße einkaufen.

Neben kulinarischen Verführungen verschiedener Gastronomen wird ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Kunden können sich auf verschiedene Rabattaktionen und Gewinnspiele freuen.

Wer satt gefuttert und voll bepackt nicht lange zum Auto laufen möchte, hat Glück: Das Parkhaus von Galeria Kaufhof hat von 12 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Waffenplatz gibt es zwischen 10 und 20 Uhr Parkgelegenheiten. Die CCO-Tiefgarage öffnet von 12 bis 18.30 Uhr und das City-Parkhaus Staulinie kann von 12 bis 18.30 Uhr genutzt werden. Außerdem haben die Parkhäuser Theatergarage, Heiligengeisthöfe, Schlosshöfe Oldenburg, Parkhaus am Hafen und am ZOB 24 Stunden durchgehend geöffnet.

Gelegenheit, um Weihnachtsgeschenke zu finden, gibt es am Sonntag reichlich. Wer aber auf der Suche nach der individuellen Überraschung ist, wird vielleicht beim Markt für Kunst und Handwerk in der Weser-Ems-Halle fündig: Samstag und Sonntag, zwischen 10 und 17 Uhr, präsentieren regionale und weithergereiste Künstler ihre selbst gemachten Werke. Zwischen Tischdecken, handbemaltem Christbaumschmuck, Bascetta-Sternen, Deko-Häuschen, Kugeln, Schalen, Tüchern, Schals, Mützen oder exklusiven Schreibgeräten findet sich mit Sicherheit das passende Präsent für die Lieben.

Erlesenes wartet ab Samstag auch auf alle Leseratten: Um 15 Uhr eröffnet die 44. Kibum. Zehn Tage lang verwandelt sich das Kulturzentrum PFL an der Peterstraße in einen kunterbunten Lesetempel. Gerahmt ist die Messe unter dem Motto „Total tierisch“ in ein vergnügliches Programm mit mehr als 270 Veranstaltungen – Lesungen, Theater, Kino und Aufführungen. Am Samstag gibt Schirmherr, Illustrator und Autor Paul Maar den Startschuss ins große Leseabenteuer: Um 15 Uhr wird der Sams-Schöpfer gemeinsam mit der nach ihm benannten Grundschule im großen Saal seine schönsten Tier-Gedichte vortragen. Ein Projekt-Chor mit Kindern singt Lieder mit Maar-Texten.

Sonntag wird um 15 Uhr dann in der Artothek die Ausstellung mit Originalzeichnungen des Schriftstellers eröffnet. Davor und danach gibt es natürlich viel Gelegenheit zum Schmökern, Spielen und Staunen.

