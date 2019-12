Oldenburg Die einjährige Paula reißt sich die rote Weihnachtsmütze vom Kopf. Henri guckt interessiert umher. Allison möchte am liebsten in Mamas Armen bleiben. Mila sitzt mit hochrotem Kopf und Tränen in den Augen auf dem Sofa – so richtig glücklich sieht sie nicht aus. Was letztes Jahr ein süßer, vorweihnachtlicher Fototermin war, scheint jetzt fast unmöglich.

Kurs bei Hebamme

Im vergangenen Jahr erreichte die NWZ ein Foto von zehn Babys. Schön aufgereiht lagen Mila, Kea, Allison, Lina, Tom-Louis, Alina, Lias, Henri, Thore und Paula auf dem Teppich der Familie Thesing aus Oldenburg. Besonders schön anzusehen: Die roten Weihnachtsmützen, die ihre Mütter ihnen aufgesetzt hatten. Dass die Kinder dort zusammenkamen, hatte einen besonderen Grund.

Allesamt sind sie zwischen August und Oktober 2018 im Klinikum Oldenburg geboren worden. Die Mütter stammen aus Oldenburg, Rastede und Wüsting und hatten sich in einem Geburtsvorbereitungskurs von Hebamme Anette Sydow kennengelernt. Mittlerweile sind sie Freundinnen geworden. Einmal im Monat treffen sie sich – zum Austausch.

In einem Jahr hat sich für die 27 bis 39-jährigen Mütter und ihre Kinder viel verändert. „Wenn man Kinder hat, ist alles anders. Als würde jemand sagen ,guten Tag, hier ist Ihr neues Leben’“, meint Melanie Hollack. Unruhige Nächte, schmutzige Windeln – das ganze Leben drehe sich nur noch ums Kind, sagt eine andere. In einer Whatsapp-Gruppe tauschen sich die Mütter aus. Sie geben sich gegenseitig Tipps oder tauschen Kleidung, die nicht mehr passt. In der Gruppe ist Bewegung drin: Der kleine Thore, der im vergangenen Jahr noch auf dem Foto zu sehen war, und seine Mutter kommen nicht mehr zu den Treffen. Katharina Müller und ihre Lina konnten nicht kommen. Doch das hält die Gruppe nicht davon ab, sich trotzdem zu treffen.

Zum letzten Zusammenkommen vor Weihnachten bei Anika Euhausen in Oldenburg kommt auch Hebamme Anette Sydow dazu. Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeitet die 56-Jährige in ihrem Beruf und betreut Mütter. „Ein Geburtsvorbereitungskurs verbindet Frauen – manchmal auch ein Leben lang“, erklärt sie. Es sei schön mitzuerleben, wie sich die Kinder entwickeln. Bei einigen Geburten der Gruppe war sie sogar dabei.

Frühere Bescherung

Und wie sieht das Weihnachtsfest in diesem Jahr aus? Die jungen Familien besuchen Verwandte oder bekommen Besuch, natürlich wird gegessen und das Beisammensein unter dem geschmückten Baum gefeiert. Trotzdem, mit Kind ist auch Weihnachten anders als sonst: Der Weihnachtsmann kommt und verteilt Geschenke. „Außerdem findet die Bescherung schon am Nachmittag statt, damit die Kinder das mitbekommen“, sagt eine der jungen Mütter. „Die teuren Kugeln kommen in diesem Jahr nicht an den Baum – der hat keine Kindersicherung“, erklärt eine andere.

Es wird wuselig. Über die Ereignisse der Feiertage kann sich die Gruppe im neuen Jahr unterhalten. Am 25. Januar besucht die Gruppe eine Vorstellung im Theater Wrede.