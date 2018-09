Osternburg Die Vorarbeit war intensiv und voller Überraschungen: Das Pionierprojekt „Fernes Land Osternburg“, an dem so viele Menschen aus dem Stadtteil mitgewirkt haben, wird nun mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm vorgestellt. Eine Woche lang – vom 15. bis zum 23. September kann man Osternburg in vielen Bildern erleben, in Filmen, in Vorträgen, bei Rundgängen, Radtouren und Besichtigungen. Die Erinnerung an die Stadtteilgeschichte gibt es schließlich auch zum Mitnehmen: Denn pünktlich ist ein Bildband erschienen, der eine Auswahl der schönsten und interessantesten Fotos von diesem „fernen Land“ mitten in Oldenburg zeigt.

Historische Aufnahmen aus Osternburg von Werkstattfilm:

Wie berichtet, hatte der Verein Werkstattfilm im vergangenen Jahr die Idee, sich mit eigenständigen Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Buchprojekten den Oldenburger Stadtteilen zu widmen. Osternburg sollte den Anfang machen, weil sich dieser Stadtteil aufgrund seiner Geschichte sowie seiner Wirtschafts- und Sozialstruktur von anderen Orten in Oldenburg abhebt. Lange Zeit bildete er als Industriestandort mit einer eigenen Arbeiterkultur einen Gegenpol zu den bürgerlich geprägten Quartieren.

Osternburg früher und heute:

Farschid Ali Zahedi, Leiter von Werkstattfilm, und sein Team begeisterten den Bürger- und Gartenbauverein Osternburg-Dammtor für das Projekt – und schließlich auch die Osternburger. Die drängten sich geradezu bei mehreren Treffen im Lokal „Zum goldenen Stern“, um über ihren Stadtteil zu reden. Die Resonanz auf den Aufruf, Materialien zur Geschichte Ostern­burgs mitzubringen, überstieg alle Erwartungen der Initiatoren. Laut Werkstattfilm wurden mehr als 5000 Fotos digitalisiert. Fast 40 Osternburger stellten sich als Zeitzeugen für Filminterviews zur Verfügung.

Osternburg früher und heute:

Auszüge aus dem Programm der Aktionswoche Samstag. 15. September 17 Uhr: Visuelle Zeitreise durch Osternburgs Industriegeschichte, Ausstellungseröffnung im Kulturzentrum Anna Schwarz Romno-Kher, Stedinger Straße 45a Sonntag, 16. September 11 Uhr: Straßengalerie Osternburg, Radtour zu Ausstellungsorten, ab Freizeitstätte, Kampstraße 22; mit Anmeldung 17 Uhr: Film über die Geschichte der Oldenburgischen Glashütte, Freizeitstätte, Kampstraße 22 Montag, 17. September 16 Uhr: Rundgang über den Jüdischen Friedhof in Osternburg, Dedestraße Dienstag, 18. September 18.30 Uhr: „Fernes Land Osternburg“, Gespräch mit Matthias Schachtschneider, Freizeitstätte, Kampstraße Mittwoch, 19. September 10 Uhr: „Tatort Osternburg“, Radtour, ab Osternburger Markt; 10 Euro Donnerstag, 20. Sept. 17 Uhr: 150 Jahre Bürger- und Gartenbauverein Osternburg-Dammtor – Tradition und Aktivität im Wandel der Zeit, Freizeitstätte Freitag, 21. September 15 bis 19 Uhr: Ausstellung: Freiwillige Feuerwehr Osternburg, Schützenhofstraße 14 Samstag, 22. September 16 Uhr: plattdeutsche Kirchenführung, Dreifaltigkeitskirche, Cloppenburger Straße Kostenlos sind die meisten Angebote, das Programm gibt es bei Werkstattfilm, Wallstraße 24, Telefon 1 21 80 und unter unter unterwww.werkstattfilm.de

In der Aktionswoche werden die Ergebnisse auf ganz unterschiedliche Weise vermittelt. Zum Beispiel sind an 37 Orten in Osternburg historische Fotografien ausgestellt. Alle Ausstellungsorte sind öffentlich zugängig, so dass man sie eigenständig (mit Hilfe eines Flyers mit erklärenden Anmerkungen) abgehen kann. Diese Straßengalerie und die Veranstaltungswoche werden an diesem Samstag feierlich eröffnet. Dazu gibt es von 11 bis 16 Uhr auf dem Gelände der Freizeitstätte Osternburg, Kampstraße 22, ein Programm mit „Perlen aus dem Oldenburger Medienarchiv“, Musik, einer Tombola, Speisen und Getränken. Ein Resümee der Woche zieht Farschid Ali Zahedi dann anhand von Fotos und bewegten Bildern am Samstag, 22. September, 18.30 Uhr, ebenfalls in der Freizeitstätte. Was (vorerst) bleibt, ist eine Ausstellung mit historischen Osternburger Fotos im Haus von Werkstattfilm Wallstraße 24. Sie wird am Sonntag, 23. September, um 11 Uhr eröffnet.

Mehr Artikel über das historische Osternburg finden Sie in unserem Online-Spezial unter www.nwzonline.de/stadtgeschichte-osternburg.