Stenum „Ich male seit drei Jahren“, sagte Enrico de Vita und verschränkte bescheiden seine Hände. In der relativ kurzen Zeit hat er schon viel ausprobiert: Brandmalerei, Bleistiftzeichnungen, kleinformatige Bilder und große Leinwände, auf denen er mit Spachtel und Sprühdose arbeitet. 25 seiner Werke sind ab jetzt in der Stenumer Ortho-Fachklinik ausgestellt.

Rein intuitives Malen

Seinen Stil bezeichnete de Vita als intuitiv. „Da ist nichts geplant. Was ich mache, ist aus der Bewegung heraus. Das ist manchmal wie ein Rauch.“ Seine Motive seien wenig gegenständlich und eher abstrakt, oft erkenne er selbst erst hinterher, was abgebildet sein könnte. Grundsätzlich male er aber oft in irgendeiner Form über das Meer und Maritimes. „Es gibt da zwei Richtungen bei mir, einmal das Nordische und einmal die italienischen Wurzeln meiner Familie.“ Aus diesem Kontrast ergebe sich eine besondere Energie.

Großgeworden ist der 51-Jährige in Wilhelmshaven und lernte dort auch die See lieben, bei der Marine war er auch mehrere Jahre auf einem Zerstörer stationiert. „Ich hatte immer viel mit Wasser zu tun“, wie er sagte. Beruflich schlug de Vita aber andere Wege ein, denn er ist Justizvollzugsbeamter bei der JVA in Oldenburg, wo er seit 2003 auch lebt. Anstoß zum neuen Hobby war dann Brandmalerei: „Ich hatte etwas gesehen das ich nicht so gelungen fand und dachte mir, das versuche ich auch mal.“

Lob zur Vernissage

Zur Vernissage am Samstag war de Vita ziemlich aufgeregt, wie er zugab. Lob für die Bilder gab es aber nicht nur von Gästen, sondern auch von dem Oldenburger Kunstkritiker Jürgen Weichardt. Klinik-Sprecherin Daniela Wolff zeigte sich beeindruckt. „Bei unseren Ausstellungen kommen immer wieder Schätze zum Vorschein“, sagte sie. Sie erlebe es oft, dass Patienten der Klinik über ausgestellte Werke diskutieren und diese manchmal auch mit nach Hause nehmen. Der Kontakt mit Enrico de Vita hatte sich auch zufällig über eine ehemalige Patientin ergeben.