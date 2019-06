Tweelbäke Alles ist bestens eingerichtet. Seit drei Monaten wohnt die neue Tweelbäker Pastorin Gesa Schaer-Pinne mit ihrer Familie im Pfarrheim hinter dem Lukas-Gemeindezentrum am Helmsweg. Anfang März hat sie ihre vorherige Gemeinde verlassen. 23 Jahre war sie in Wiefelstede tätig. Die 56-Jährige tritt nun auch offiziell die Nachfolge von Pfarrer Stefan Welz an. In einem festlichen Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche (Cloppenburger Straße) wird Gesa Schaer-Pinne an diesem Sonntag in ihr Amt eingeführt. Beginn ist um 15 Uhr.

Dann wird auch der Lukas-Chor singen. „Und unser Sohn Tjark spielt die Orgel“, freut sich die Pastorin – genauso wie ihr Mann Fritz, der ebenfalls Pastor ist, aber in der Wesermarsch. Die erwachsenen Söhne – außer Tjark (26) sind das Hanno (24) und Eike (20) – haben das elterliche Nest verlassen. Als dann eine pflegebedürftige Tante, die sie in Wiefelstede betreutet hatte, im Alter von 91 Jahren verstarb, meinte Gesa Schaer-Pinne, es sei Zeit für einen Ortswechsel. Und damit klappte es dann auch.

Offen und beweglich

Wie gefällt es ihr denn an ihrer neuen Wirkungsstätte? Immerhin ist die Gesamtgemeinde Osternburg, zu der der Pfarrbezirk Tweelbäke gehört, mit 18 000 Mitgliedern die größte Gemeinde der Oldenburger Kirche. In sechs Pfarrbezirke teilt sie sich auf, der Gemeindekirchenrat hat 40 Mitglieder. „Das Bewundernswerte ist das Miteinander“, sagt Gesa Schaer-Pinne sofort. Jeder Bezirk habe seinen Schwerpunkt in der Kirchenarbeit und dennoch verstehe man sich als Einheit. Das bezieht die Pastorin nicht nur auf ihre Kolleginnen und Kollegen, sondern auch auf die Menschen in der Gemeinde.

„Sie sind aufgeschlossen und beweglich. Es ist eine Mischung aus der Identität mit dem Lukas-Haus und der Offenheit den anderen Bezirken gegenüber“, hat Schaer-Pinne festgestellt. „Das heißt, die Tweelbäker und Osternburger besuchen auch Gottesdienste und Veranstaltungen in Kreyenbrück, Krusenbusch und Bümmerstede.“

Überall sei sie herzlich aufgenommen worden, schwärmt „die Neue“. Sie zählt dabei auch die Kirchenältesten auf und das wichtige Team vom Kirchenbüro. Ihre häufigste Frage am Anfang sei gewesen: „Wen muss ich fragen?“ Sie habe immer Hilfe bekommen.

Besonders hatte der Pastorin in ihrer vorherigen Wirkungsstätte die „Kirche für Kinder“ am Herzen gelegen. „Und ich konnte mich ja hier sozusagen in ein gemachtes Nest setzen“, freut sie sich. Damit meint sie die „Lukas-Löwen“, die regelmäßige Kinderkirche für Kindergarten- und Grundschulkinder.

Überhaupt sind die Wege zur ganz jungen Generation nicht weit: Im Gemeindehaus befindet sich der Lukas-Kindergarten und nahe dem Pfarrhaus die Paul-Maar-Grundschule. Kontakte gibt es da längst. „Schon in der ersten Märzwoche bat mich eine Lehrerin, ob ich die Kinder mal durchs Lukas-Haus führen kann. Ich habe es gemacht und es war toll.“

Vernetzung enorm

Und wieder schwärmt Gesa Schaer-Pinne von der Offenheit der Leute. Sie habe in Taufgesprächen nur angedeutet, sie wolle gern Krabbelgottesdienste veranstalten – und schon war ihr Unterstützung sicher. Die Vernetzung im Stadtteil sei enorm, nennt Schaer-Pinne den „Runden Tisch Osternburg“ als Stichwort. „Ich mag es gern, wenn alles Struktur hat, und hier gibt es viele gewachsene Strukturen. Ich bin noch dabei, sie zu erkunden“.

Fremd ist Oldenburg der 56-Jährigen nun nicht. Kulturelle Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten hätten sie und ihren Mann viel nach Oldenburg gezogen, sagt sie. Außerdem ist die gebürtige Bückeburgerin hier ja auch aufgewachsen.

Die Haarentorschule hat sie besucht und ihr Abi am Gymnasium Eversten abgelegt. Ihre dreijährige Probezeit als Pastorin absolvierte sie in Delmenhorst. 1995 wechselte sie gemeinsam mit ihrem Mann ins Ammerland. Und nun sozusagen in ihre alte Heimat.

Hier hat Gesa Schaer-Pinne alles gut eingerichtet. Die Schleichwege erkundet sie noch. Mit dem Fahrrad oder Merli (6), einem der beiden Australian Silky Terrier. Derweil hütet der betagte „Spike“ (16) das Pfarrhaus und fühlt sich mächtig wohl.