OLDENBURG - Das „Weihnachtsteam – Hilfe für die Obdachlosen in Oldenburg“ beschenkte zum dritten Mal bedürftige Menschen mit gespendeten Päckchen und Paketen. Die Geschenkaktion zur Weihnachtszeit für Wohnungs- und Obdachlose wurde 2015 von Sandra Schliep initiiert – mit Erfolg: es gab so viele Geschenke wie nie zuvor. „Es wurde dieses Jahr sehr viel gespendet, die Geschenke stapelten sich haufenweise bei im Flur“, erzählte Schliep. „Wir haben so viele Rückmeldungen bekommen, da wird einem schon warm ums Herz.“

Dabei begann die Sammelaktion dieses Jahr spät. „Am 4. Dezember haben wir erst angefangen zu sammeln“, wusste eine Helferin zu berichten. Die letzten Geschenke trudelten noch am Tag vor der Aktion ein. Gespendet haben viele: Privatleute, Läden und Filialen aus der Innenstadt, und nicht zuletzt die IGS Kreyenbrück. „Kistenweise Geschenke haben die Schüler organisiert, das war ganz toll“, sagte Schliep. Sortiert und gekennzeichnet wurden alle Geschenke in die Kategorien „M“ (Männer) und „F“ (Frauen), zusätzlich gab es „Hundepakete“ mit Tierfutter.

Geschenkt wurde – wie auch in den letzten Jahren – beim Tagesaufenthalt der Diakonie in der Ehnernstraße. Der Andrang am voll beladenen Anhänger auf dem Parkplatz war groß, aber gedrängelt wurde nicht. „Es ist völlig egal, ob einer bei der Ausgabe weiter vorne ist, hinterher wird eh viel untereinander getauscht“, erklärte ein Umstehender. Aber was wurde überhaupt geschenkt? „Kekse, Duschzeug, Decken, Kuchen, Jacken, Süßigkeiten und noch mehr“, zählte eine Bedürftige im Tagesaufenthalt auf. „Da sind eine Menge toller Sachen dabei.“ Eine Sitznachbarin vom Nebentisch hatte die Bescherung dagegen noch vor sich. „Ich mach‘ das nachher, ganz in Ruhe“, meinte sie.

Es gab aber nicht nur Geschenke, sondern auch Essen zum kleinen Preis. Hani Al-Hay, der Erfinder des Kartoffeldöners, war in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei und reichte bei der Essensausgabe Portionen seines Markengerichts weiter. Auch er freute sich über den Erfolg der Geschenkaktion. „Die Leute können dann wenigstens für einen Tag mal ihre Sorgen etwas vergessen“, sagte er. Den Andrang der Bedürftigen – deutlich über 100 Menschen – begründet er auch mit besserer Werbung: „Wir haben dieses Jahr große Plakate aufgehängt, zum Beispiel bei der Bahnhofsmission. Die meisten haben ja kein WhatsApp oder Facebook, aber die reden ja untereinander. So haben es jetzt noch mehr mitbekommen.“

Al-Hay konnte zusätzlich mit einer Zukunftsperspektive aufwarten. „Bei mir ist ein Syrer, der vor zwei Jahren noch vor dem Tresen stand und ein Essen bekam. Jetzt arbeitet er hinter dem Tresen und schenkt selber aus. Wir haben da vorhin noch drüber geredet, und da ist mir erst bewusst geworden wie klein die Welt manchmal ist. Und sie dreht sich immer weiter.“

Beim Weihnachtsteam waren dann irgendwann alle Geschenke verteilt und Sandra Schliep verabschiedete sich im Tagesaufenthalt von den Anwesenden. Von beiden Seiten war spürbar große Herzlichkeit dabei. „Frohe Weihnachten!“ schallte es aus vielen Kehlen. Dann sagte jemand noch: „Wir sehen uns.“ Spätestens wieder nächstes Jahr, zu Weihnachten, wenn es Geschenke zu verteilen gibt.

Spendenfahrt

Mit dem Motorrad machten sich zahlreiche Biker am Samstag über die Bremer Heerstraße auf den Weg zum Sprachlernkindergarten der Arbeiterwohlfahrt am Flötenteich zu fahren. Dort wurde dem Leiter der Einrichtung, Jörn Struck, eine hohe Geldspende übergeben, die den Kindern zugutekommt. Organisiert wurde die Tour über das Internet-Forum www.motorradfahrer-oldenburg.de.

Bescherung im Heim

Auch in diesem Jahr organisierte der Verein Integration die Aktion „Weihnachtsmann im Flüchtlingsheim“. Gesammelt wurden Geschenke für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren, die sich im ehemaligen Kloster Blankenburg sehr über die Geschenke freuten. Dort sind die Flüchtlingsfamilien untergebracht.