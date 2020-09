Beachvolleyballer Aus Oldenburg: Talente beißen sich bis zum Titel durch

Bad Laer Bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften, die für sie aufgrund der Corona-Krise zugleich Auftakt und Ende der Turniersaison waren, haben die Beachvolleyballer Theo Schulze und Joshua Henkel den U-13-Titel abgeräumt. In Bad Laer (Landkreis Osnabrück) zeigte das OTB-Duo seine Klasse im Sand.

„Nur das Viertelfinale gegen die Bahlmann-Zwillinge aus Lüneburg war eng, konnte letztendlich aber 2:1 gewonnen werden“, erzählte Sonja Henkel, Mama und Trainerin in Personalunion. Ihr Sohn und sein Partner waren als einzige Oldenburger Paarung am Samstag ins Kräftemessen der U-13-Talente gegangen.

Das OTB-Team überstand die Gruppenphase des 16er-Feldes und das Achtelfinale ohne Satzverlust. Dem 15:13, 13:15, 15:9 gegen Niklas und Tom Bahlmann folgten wiederum sichere Siege gegen Louis Berwald/Nick Kahrs (TV Baden) und im Endspiel gegen Laurenz Schwonke/David Galland (USC Braunschweig).

Beim Duell der U-14-Spieler am Sonntag waren in Jelte Böttjer/Schulze, Artin Aminpour/Theo Krause, Henkel/Theo Brendel und Lasse Becker/Matthes Görke gleich vier OTB-Teams am Start. „Hier zahlte es sich aus, dass wir coronabedingt seit Mai ausschließlich im Sand trainierten“, meinte Sonja Henkel.

Becker/Görke und Aminpour/Krause kamen als Gruppensieger weiter, doch „blöderweise überstand nicht ein Team das Viertelfinale“, meinte die Trainerin. Drei fünfte Plätze und ein neunter Rang standen letztlich zu Buche. „Unterm Strich ein toller Erfolg, war es für viele doch ihr erstes Beachturnier“, sagte Henkel: „Mal sehen, was die Hallensaison so bringt.“ Die startet am 19./20. September.