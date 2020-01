Bloherfelde /Wechloy Jeden Tag fährt Ben Dziallas nach der Schule an der Haarenniederung entlang – aus einem ganz bestimmten Grund. Der Neunjährige hat eine Patenschaft für eine Bank übernommen. Beim Sommerfest des Vereins „Erholungsgebiet Haarenniederung“ wurde der Junge auf die Aktion aufmerksam. „Ich fand die Aktion toll und wollte das gerne machen“, erklärt Ben. Quasi seit seiner Geburt ist Ben Vereinsmitglied. „Wir haben eine Familienmitgliedschaft und ich bin schon seit 2004 im Verein tätig“, erklärt Bens Vater, Andreas Dziallas.

Er hatte sich schon gedacht, dass Ben die Aktion gefallen und er mitwirken wollen würde. „Ben ist vielseitig interessiert. Er spielt Theater und macht Sport und ist allgemein total aktiv“, erklärt Andreas Dziallas. Er finde es toll, dass sein Sohn Verantwortung übernehmen wolle, auch wenn dem Neunjährigen sicherlich nicht ganz klar gewesen wäre, was das bedeute. „Aber er war sofort Feuer und Flamme“, sagt der 49-Jährige.

Müll und Schmierereien

Bens Aufgaben als Pate einer Bank der Haarenniederung, die sich zwischen Drögen-Hasen-Weg und Quellenweg erstreckt, sind klar definiert. „Ich habe eine Urkunde bekommen und noch einen Zettel, auf dem alles draufsteht, was ich machen muss“, erklärt der Neunjährige: Er ist dafür zuständig, dass Unrat und Sträucher entfernt werden. Außerdem muss er „seine“ Bank regelmäßig auf Schäden kontrollieren. Und diese Gelegenheit hat sich für Ben bereits ergeben. „Vor ein paar Tagen hab‘ ich gesehen, dass an der Bank ganz viele Bierdeckel und Zigarettenmüll lagen. Außerdem war sie beschmiert“, erklärt er. Warum jemand so etwas macht, kann er nicht verstehen. „Da steht sogar ein Mülleimer, aber stattdessen wurde einfach alles auf den Boden geworfen. Das ist doch auch für die Tiere und die Natur schlecht“, weiß Ben.

Für die Haarenniederung setze sich der Schüler gerne ein – schon allein der schönen Landschaft wegen. „Ich finde den Weg schön. Manchmal gehen wir dort angeln. Außerdem habe ich da schon oft schwarze Enten und sogar schon ein Reh gesehen“, berichtet er.

Erst im Oktober ist die Haarenniederung zum Naturschutzgebiet ernannt worden. Der Verein „Erholungsgebiet Haarenniederung“ setzt sich schon seit 1966 für den Schutz der Natur ein. Er sorgte beispielsweise in den 70er Jahren dafür, dass die Universität hier nicht bauen durfte.

Pate werden

Von dem Müll und den Schmierereien an der Bank hat Ben Dziallas dem Vereinsvorsitzenden Dr. Mathias Heider bereits berichtet, der sich um alles Weitere kümmert. Wenn er 14 ist, möchte er einen Angelschein machen und seine Paten-Bank auch weiterhin im Auge behalten und darauf die Natur beobachten, sagt der Neunjährige.

Noch hat der Verein „Erholungsgebiet Haarenniederung“ Patenschaften zu vergeben. Unter anderem für Bänke und Info-Tafeln. Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kann sich über mögliche Objekte auf der Homepage (www.erholungsgebiet-haarenniederung.de/patenschaften) informieren.