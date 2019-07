Braunschweig /Oldenburg Ein hartes Stück Arbeit mussten die Oldenburg Knights bei ihrem Gastspiel bei den Braunschweig Lions am Sonntagnachmittag abliefern. Am Ende stand ein mühevoll erkämpfter 35:21-Sieg, der die Oldenburger ein Stück näher an die Meisterschaft in der American-Football-Regionalliga gebracht hat. „Wirft man einen Blick auf die Tabelle hätte das Ergebnis anders aussehen müssen. Aber im ersten Viertel waren die Jungs wohl noch im Sommerurlaub“, ärgerte sich Sportdirektor Holger Völling nach dem verpatzten Start.

Spieß umgedreht

Immer wieder war es den Knights in dieser Saison gelungen, mit einem Touchdown gleich im ersten Angriffsspiel den Gegner früh unter Druck zu setzen. Beim Auswärtsspiel in Braunschweig drehten die Gastgeber allerdings den Spieß um und konnten gleich beim ersten Angriffszug der Knights einen Pass von Quarterback Andreas Loreth abfangen und den Football über 68 Yard in die Oldenburger Endzone tragen. So lag man bereits mit 0:7 hinten, bevor die Defense der Knights überhaupt zum ersten Mal auf dem Feld war.

Aber auch die war zu Beginn des Spiels nicht vom Glück verfolgt. Kaum auf dem Platz durfte sie diesen bereits wieder verlassen, da auch die Offense der Lions erfolgreich ins Spiel startete und kurz nach der Führung auf 14:0 erhöhen konnte. So wurden dann auch erstmals die Seiten gewechselt. Im zweiten Viertel zeigten die Gäste dann aber, warum sie in dieser Saison noch ungeschlagen an der Spitze der Tabelle stehen.

Was ihnen im ersten Viertel nicht gelungen war, gelang den Knights gleich nach dem Seitenwechsel. Quarterback Loreth bediente Nico Dutschke mit einem 16-Yard-Pass – und nachdem Jannik Birk auch den Extrapunkt sicher versenkt hatte, stand es nur noch 7:14. Lange ließen die Knights ihre Fans dann nicht mehr auf den Ausgleich warten. Schon im nächsten Angriffsspiel bediente Loreth Johann Kruthaup mit einem Pass über 36 Yards, den dieser sicher aus der Luft fischte. Birk stellte dann gewohnt routiniert den Ausgleich her.

Touchdown zählt nicht

Nun waren die Gäste endgültig im Spiel angekommen. Wenig später war es Rudi Henne, der den dritten Touchdown der Knights fing. Fast hätte Henne sogar in diesem Viertel noch sein zweites Erfolgserlebnis feiern können, aber diesmal wurde der Touchdown genauso wenig gegeben wie kurz danach ein Field Goal durch Birk. So ging es mit 21:14 für den Tabellenführer in die Kabinen.

Was Henne im zweiten Viertel nicht gegönnt war, holte er dann aber kurz nach der Pause nach. Der mittlerweile auf dem Platz stehende Justus Marterer hatte ihn mit einem Pass über 19 Yards mustergültig bedient. Wie schon zuvor erwies sich anschließend Birk wieder als die Zuverlässigkeit in Person, sodass die Führung auf 28:14 ausgebaut werden konnte. Christoph Oetken war es dann, der mit seinem Touchdown zum 34:14 den Deckel endgültig draufmachte. Birk erzielte mit seinem fünften Extrapunkt den letzten Zähler der Knights. Zwar verkürzten die Gastgeber zwei Minuten vor dem Ende noch einmal auf 21:35, aber dies sollte am Ende nur eine Schönheitskorrektur sein.

Nun fehlen dem Team von Trainer Marcus Meckes nur noch zwei Siege zur ersehnten Meisterschaft. Am kommenden Wochenende kommt es in Bad Zwischenahn zum Ligaspitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Bremerhaven Seahawks. „Das war heute ein sehr wichtiges Spiel für uns, in dem Jungs Charakter und Selbstvertrauen gezeigt haben. In den letzten Jahren hätten wir das Spiel nach einem 0:14-Rückstand wohl kaum gedreht, aber diesmal haben sie einfach weitergemacht“, zeigte sich Völling zufrieden mit der mentalen Stärke seiner Spieler.