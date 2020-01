Bümmerstede /Sandkrug Es ist ein herrlicher Morgen in Bümmerstede. Die kalte Luft lässt den Atem kondensieren, die Wintersonne taucht Bäume, Felder und Wiesen in milchiges Licht. Wo sich die Felder vom Gelände der Bundeswehr trennen, ist nicht zu übersehen. Weiße Schilder kennzeichnen den militärischen Bereich. Schaukästen weisen auf aktuelle Übungszeiten hin. Währenddessen darf das Areal nicht betreten werden. So wie am 24. Januar von 0000 bis 1400 Uhr. So steht es auf dem Aushang am Zugang West.

Breiter Weg

Breit zieht sich der Weg von der Schranke ins Gelände hinein. Außer dem Rauschen der Autos und Vogelgezwitscher ist nichts zu hören. Spaziergänger oder Jogger sind noch nicht unterwegs. Eine Gänseschar zieht trötend am Himmel vorbei und irgendwo klopft ein Specht. Die kleinen Hügel und Mulden links und rechts des Weges sehen verlockend aus, gerade für Kinder ein Abenteuerspielplatz direkt vor der Tür. Aber genau das ist hier verboten.

Spaziergänger müssen auf den Wegen bleiben. Sonst kann es gefährlich werden. Vor allem, wenn sich doch verbotenerweise jemand während der Übungszeiten auf das Gelände verirrt. „Vielleicht wurden Drähte gespannt und ein Spaziergänger löst aus Versehen Pyrotechnik aus", erklärt Stabsfeldwebel Reinhard Felix Stenzel. Auch Überreste von Munition oder Pyrotechnik aufzuheben, ist streng verboten: „Da steckt mehr hinter als hinter Silvesterböllern“, warnt Stenzel.

Von montags bis freitags ist das Gelände tabu, am Wochenende darf es genutzt werden. „Dagegen wird allerdings stets und ständig verstoßen“, weiß Stenzel. Auch an diesem Wintermorgen sind zwei Spaziergänger mit ihrem Hund unterwegs. Angeleint ist das Tier nicht. Kurze Zeit nach den Tierhaltern trabt ein blaugekleideter Jogger über den sandigen Boden.

Pferd hat gescheut

Das klingt nun erst mal nicht besonders gefährlich, kann es aber werden. Im vergangenen Jahr gab es einen schweren Reitunfall. „Während einer Übung war ein Reiter auf dem Platz“, weiß der Stabsfeldwebel. „Das Pferd hat gescheut und brachte den Reiter zum Sturz“. Das Ergebnis: Eine gebrochene Schulter. Daher warnt Stenzel noch einmal nachdrücklich: „Wenn die Jungs getarnt im Gelände liegen, dann sehen Sie sie nicht.“