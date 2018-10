Dresden /Oldenburg Titelsammlung erfolgreich erweitert: Nach ihrem Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren II im Mai haben sich Laura Karczmarzyk und Pia Buttjes nun auch in Dresden den Titel bei den Junioren I gesichert. In der Balance-Übung gelang den Akrobatinnen des Oldenburger Turnerbundes (OTB) mit 25,27 Punkten der Sprung ganz nach oben. Dabei lieferten sie sich ein Kopf an Kopf Rennen mit dem Damenpaar aus Düsseldorf. Jeder noch so kleine Fehler fiel ins Gewicht. Am Ende hatten die Oldenburgerinnen 1,12 Punkte Vorsprung.

Punktabzug in Dynamik

In der Dynamik-Übung zeigten die OTBerinnen dann neue Elemente mit hohem Schwierigkeitswert, die für den Sieg durchaus reichen sollten. Als nur 22,82 Punkte auf der Anzeigentafel standen und eine Strafe von einem Punkt zu Buche schlug, staunten die Oldenburgerinnen zunächst nicht schlecht. „Die Lösung war, dass ein Element auf den Kürunterlagen eingereicht worden war, welches sie nicht hätten turnen dürfen. Die Folge: Element gestrichen, damit ein Element zu wenig und der horrende Abzug von einem Punkt“, berichten die Trainer Christiane und Manuel Karczmarzyk.

Im Mehrkampf sollte es dann wieder besser für die Oldenburgerinnen laufen. Alle Teilnehmer, die es ins Finale geschafft hatten, präsentierten hier eine kombinierte Übung. Die Wertung dieser wurde zu den Ergebnissen des Vortages addiert. Laura Karczmarzyk und Pia Buttjes traten als Vorletzte an und zeigten eine gute Übung, die mit 25,72 Zählern belohnt wurde. Punktgleich mit dem Damenpaar aus Düsseldorf, jedoch mit dem höheren Schwierigkeitswert, konnten sie die Mehrkampfübung für sich entscheiden. Der Mehrkampftitel ging aufgrund der Summe aller drei Übungen jedoch nach Düsseldorf.

Junioren-Trio Neunte

Für das Junioren-Trio des OTB mit Sophia Taraman, Celine Burkert und Nikoletta Grimekis war es in Dresden der letzte gemeinsame Wettkampf, da Taraman für neun Monate ins Ausland geht. Die Oldenburgerinnen hatten sich vorgenommen, zwei saubere Übungen zu turnen. Bei der Dynamik lief alles nach Plan, die drei Doppelsalti klappten und das Trio landete auf dem neunten Platz.

Mit einer neuen Choreographie wollten sie dann in der Balance die Kampfrichter von ihrem Können überzeugen. „Ihre Übung war durch drei schwierige Elemente geprägt. Die ersten beiden Elemente klappten einwandfrei und auch die Artistik war wunderschön anzusehen, wäre da nicht das letzte Element gewesen, was einfach nicht gelingen wollte“, berichten Christiane und Manuel Karczmarzyk. So mussten die Oldenburgerinnen einen hohen Punktabzug in Kauf nehmen und landeten auf dem zwölften Platz.