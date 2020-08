Ehrenamt: Er ist Oldenburgs Tischtennis-Urgestein

Drielake „Es kommt unglaublich viel auf das Ballgefühl an“, sagt Wolfgang Döpke. Seit 50 Jahren spielt er schon Tischtennis. Es gehöre für ihn mittlerweile zum Alltag: „Das ist in Fleisch und Blut übergegangen.“ Auf etwa 80 000 Kilometer kommt er, wenn er die Fahrtwege zum Training in den letzten 50 Jahren zusammenrechnet – etwa 80 Einheiten jedes Jahr. Ihn faszinieren „Reaktion und Schnelligkeit“ an dieser Sportart und dass man sie bis ins hohe Alter spielen könne.

Von Beginn an dabei

Er war von Anfang an mit dabei, als der SSV Victoria die Tischtennisabteilung im Jahr 1970 ins Leben rief. „Wir waren damals eine reine Freizeittruppe“, sagt Döpke. „Das Vereinslokal war wie eine große Familie.“ Einiges habe sich in den vergangenen 50 Jahren verändert, sagt Döpke. Das Vereinslokal gebe es mittlerweile nicht mehr. Es habe Änderungen der Spielregeln geben, der Balldurchmesser habe sich etwas vergrößert, anstelle eines Zelluloidballs spiele man mittlerweile mit einem Plastikball und die Spielergebnisse werden heute digital erfasst.

1978 machte Döpke seinen Trainerschein. Seither ist er auch Abteilungsleiter. 1982 sei er dann zum ersten Mal in die Bezirksklasse aufgestiegen. „Das war etwas Herausragendes.“ Mitte der 90er Jahre fusionierte der SSV Victoria mit den beiden Vereinen Glück auf und der Oldenburger Tennisinitiative zum heutigen GVO Oldenburg. Der Name GVO setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Ursprungsvereine zusammen.

Ehrung für Engagement

Für sein langjähriges soziales Engagement im Verein wurde Döpke 2017 am Tag des Ehrenamtes vom Stadtsportbund geehrt. Er habe sich im Laufe der Jahre keine Gedanken darüber gemacht, etwas Besonders zu tun. Heute blickt er zurück auf 50 Jahre Vereinsgeschichte: „Es war schön, dass man immer mit jungen Leuten zu tun hatte.“ Ans Aufhören denkt er aber noch nicht.