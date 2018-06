was ist wann

Die Startzeiten: 10 Uhr, Schülerlauf für 1. bis 2. Klasse ( 2000 m), 599 Anmeldungen; 10.45 Uhr, Schülerlauf für 3. bis 4. Klasse ( 2400 m), 559 Anmeldungen; 11.30 Uhr, Schülerlauf für 5. bis 8. Klasse (2400 m), 397 Anmeldungen; 12.30 Uhr, Firmenlauf mit Schnupperlauf (6300 m), 932 Anmeldungen; 14.30 Uhr, Volkslauf über 10 Kilometer, 532 Anmeldungen

Die Startnummern können am Samstag zwischen 15 und 18 Uhr in der Sporthalle Feststraße oder am Sonntag ab 8 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf abgeholt werden; nachher bitte auch dort abgeben.

Die Siegerehrungen der Schülerläufe finden immer 30 Minuten statt, nachdem der letzte Läufer ins Ziel gekommen ist. Für den Firmen- und Schnupperlauf ist die Siegerehrung gegen 14 Uhr und für den Volkslauf ab 16 Uhr jeweils in der Sporthalle Feststraße.

Straßensperrung: Die Hauptstraße im Abschnitt zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Eversten und der Kleiststraße sowie die Wienstraße sind am Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt. Parkflächen gibt es auf dem P+R-Parkplatz am Prinzessinweg.

www.brunnenlauf.de