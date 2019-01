Eversten Wiese, Tonkuhle für die benachbarte Ziegelei, Mülldeponie, nach deren Aufgabe und Rekultivierung Hundsmühler Höhe und nun Sportpark: Die Turn- und Sportfreunde Eversten haben am Tegelkamp endgültig ihr neues Zuhause gefunden. Jahn- und Schützenwiese sowie die Turnhalle am Teebkengang im Umkreis der Hauptstraße sind Geschichte. An diesem Mittwoch wird die neue Halle am Tegelkamp ab 15 Uhr offiziell mit geladenen Gästen und ab 19 Uhr mit einer Party für die Vereinsmitglieder eröffnet.

Neue Abteilungen

So sieht die neue Halle von außen aus.

2,7 Millionen Euro kostet die neue 44 mal 22 Meter große Halle, die damit wettkampftauglich für alle bekannten Ballsportarten, aber auch für Ultimativ-Frisbee oder Futsal ist. Sie ist durch einen speziell schallisolierten Vorhang in zwei Teile teilbar, erklärt Manfred Formfeist, Zweiter Vorsitzender des TuS Eversten. An den Kosten beteiligen sich die Stadt mit 800.000 Euro und der Landessportbund mit 100.000 Euro. 576.000 Euro hat der Verkauf der Halle am Teebkengang an einen Bauunternehmer gebracht. Die Finanzierung der restlichen 1.222.400 Euro übernimmt laut Formfeist der Verein selbst.

Gute Investition

Für den TuS eine Investition für die Zukunft, betont der Zweite Vereinsvorsitzende. So konnte eine Basketballabteilung gegründet werden und auch die Ultimativ-Frisbee-Spieler können nun im Winter in einer geheizten Halle trainieren. Die Ausstattung der Halle ist aber auch für den Schulsport sowie das heute schon sehr beliebte Kinderturnen hervorragend ausgestattet, zählt Formfeist die Vorzüge auf. Größte Attraktion für die Kinder dürfte das „Activity-Center“ sein, an dem man zum Beispiel klettern, rutschen und hangeln kann. Alle Geräte können von der Schaltkabine aus elektrisch bedient werden – auch die Tore klappen vollautomatisch so an die Wände.

Das Gebäude ist insgesamt 1400 Quadratmeter groß, 9,45 Meter hoch und verfügt über ein lichtes Maß in der Halle von acht Metern. Es gibt vier Umkleidekabinen mit jeweils 20 Plätzen und ein Behinderten-WC. 3000 Liter fasst die auf dem Dach montierte Solaranlage, die über einen Speicher das Wasser für die Duschen und die Heizung erwärmt. Dadurch, dass die Halle auf einer ehemaligen Mülldeponie steht, mussten zur Gründung 54 Pfähle aus Betonn gegossen werden. Allein das hat die Kosten für den Neubau um 500.000 Euro in die Höhe getrieben.

Das gesamte Grundstück wurde mit einer Folie gegen aufsteigende Gase abgedichtet, die über Rohre über das Dach abgeführt werden, erklärt Tobias Kuhl von der Baufirma Döpker, die die Halle gebaut hat. Zwei Dachfenster sorgen zudem für etwas Tageslicht. Zu erreichen ist die Halle auch mit der VWG. Die Linie 314 hält direkt an der Hundsmühler Straße, die Linie 322 am Sodenstich. Von dort ist es nicht mehr weit zum Tegelkamp.

Fitnesscenter fehlt noch

Bei aller Freude über die neue Halle: So ganz komplett ist der Sportpark Eversten noch nicht, jedenfalls nicht für Rolf Stamereilers vom Lauftreff. Er spricht für viele Everster, die sich in ihrem Stadtteil ein Fitnesscenter wünschen. Das gebe es nämlich noch nicht.