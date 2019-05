Hamburg Damit hatten die Oldenburger nicht gerechnet. Dass die Gastgeber vom Hamburger Polo Club für die Doppel einen weiteren Österreicher aufboten, habe sie „durcheinander gebracht“, sagte OTeV-Trainer Daniel Greulich am Sonntagnachmittag. Zu diesem Zeitpunkt stand es 3:3 zwischen Greulichs Team und dem Polo Club. Alles offen also. Nur Maximilian Wild hatten sie eben nicht auf dem Zettel.

Doch die Gäste, immerhin als Tabellenführer der Tennis-Regionalliga angereist, ließen sich von der Einwechslung des dritten Hamburger Österreichers nicht beirren und bewiesen Kaltschnäuzigkeit. Oldenburg gewann am Abend alle drei Doppel – und die Begegnung mit 6:3.

Ein so deutliches Ergebnis hatte sich nicht abgezeichnet. OTeV-Mannschaftsführer Michel Dornbusch war entgegen der Planungen ausgefallen. Obwohl er sich gut gefühlt habe, habe Dornbusch auf den Rat des Arztes gehört und seine zuletzt angeschlagenen Adduktoren geschont, sagte Greulich. Der gab Jan Heine aus dem OTeV-Oberligateam eine Chance. Anstatt Dornbusch aufzustellen und das Einzel aufzugeben, um an den hinteren Positionen besser dazustehen, habe das Team sich „für die sportlichere Variante entschieden“.

Heine traf bei seinem Regionalliga-Debüt auf Dennis Matic. Der OTeVer verlor das Match knapp 2:6, 6:4, 7:10. Heine habe aber „den Einsatz und das Vertrauen in ihn voll gerechtfertigt“, sagte Greulich. Oldenburgs Alexander Meyer und Lasse Muscheites, die aufgrund ihrer schlechteren Ranglistenposition hinter Heine an den Positionen fünf und sechs spielten, verlebten einen ruhigen Mittag. Meyer bezwang Christian Matic 6:1, 6:2. Muscheites ließ Marko Trupkovic keine Chance (6:0, 6:1). „Alex und Lasse waren eine Klasse besser, aber wir wussten, dass das der Schwachpunkt ist“, so Greulich.

Deutlich enger sollte es an den oberen Positionen werden. Stefan Seifert musste sich Michael Linzer (Österreich) 6:7, 4:6 geschlagen geben. Der OTeVer lieferte laut Greulich eine „gute Leistung. Am Ende hat der ein bisschen glücklichere Spieler gewonnen.“ Mattis Wetzel hatte gegen Niko Matic ebenfalls das Nachsehen (3:6, 3:6). Dafür drehte Florian Barth einen 0:1-Satzrückstand zu seinen Gunsten und besiegte Wolfgang Schranz (Österreich) 1:6, 6:3, 10:4. „Er hat Schranz ein bisschen die Konstanz genommen, und dann war Florian voll da“, sagte Greulich.

Durch Wilds Einwechslung sei „das dritte Doppel von denen besser geworden als gedacht“, so der Übungsleiter. Einen Effekt hatte die Überraschung aber höchstens auf die Motivation der Oldenburger. Wetzel und Barth gewannen gegen das laut Greulich beste Doppel der Hamburger, Linzer/Nico Matic, 6:4, 6:4. „Mattis und Florian waren als erstes fertig, eine sensationelle Leistung. Das kann man nicht besser spielen“, freute sich der Coach. Seifert/Muscheites (7:5, 6:1 gegen Dennis Matic/Christian Matic) und Heine/Meyer (7:6, 7:6 gegen Schranz/Maximilian Wild) machten alles klar.