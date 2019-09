Metjendorf /Ofenerdiek Niemand wollte mit ihm spielen. Das musste Jürgen Ziechmann feststellen, als er vor 30 Jahren von Bremen nach Oldenburg zog. Das Vergnügen am Doppelkopfspiel – seine Leidenschaft – konnte er hier augenscheinlich mit niemandem teilen. Bereits seit den 1970er Jahren ist Jürgen Ziechmann begeisterter Spieler dieses Kartenspiels, das insbesondere in Norddeutschland beliebt ist.

So ergriff er im Juli 1989 einfach die Initiative und organisierte ein Doppelkopfturnier in Oldenburg. Die Idee: Ein Zusammentreffen von „Doko-Fans“ und die mögliche gemeinsame Gründung eines Clubs. Schnell fanden sich Gleichgesinnte und der Gründung des Clubs stand am 22. September 1989 nichts mehr im Wege.

Nun sind es bereits 30 Jahre, in denen sich jeden Dienstagabend zum gemeinsamen Spiel getroffen wird. Heute sind es 16 Mitglieder, eine bunte Mischung jeden Alters, Geschlechts und Berufs. „Was uns verbindet, ist die Freude am Doppelkopfspielen“, betont der Clubgründer. Das Erfolgsgeheimnis der langen Tradition sei nicht nur die Freude am Spiel. Es ist auch „die Auszeit vom Alltag“, so der Vereinsälteste. Für den pensionierten Universitätsprofessor hat diese wöchentliche Entspannung eine große Bedeutung.

Das Kartenspiel kurz erklärt Doppelkopf ist ein altdeutsches Kartenspiel, das oft mit dem Skatspiel verglichen wird. Die Spielregeln variieren regional. Gespielt wird zu viert in Zweier-Teams und mit einem doppelten französischen Blatt. Grundlage des Spiels sind die unterschiedlichen Werte und Stärken der Karten. Beispielsweise haben Asse einen höheren Wert als Buben. In einer Kartenrunde, dem „Stich“, legen die Mitspieler jeweils eine Karte aus. Derjenige mit der stärksten Karte, gewinnt den Stich. Ziel des Spiels ist, möglichst viele Stiche mit wertvollen Karten zu gewinnen. Mehr Infos unter www.erster-oldenburger-doppelkopf-club.de

An so manchen Abenden geht es auch hitzig zu: Wenn die Spieler der Ehrgeiz packt und der Gegenspieler ein besseres „Blatt“ erwischt hat. Für besonders eifrige Mitglieder veranstaltet der Club jährlich drei Turniere, bei denen um die Clubmeisterschaft die Karten gezückt werden.

Das gehört genauso mit zum Spiel, wie das gesellige Beisammensein. Gerne wird sich an ein ganz besonderes Ereignis erinnert: Die Teilnahme am Kramermarktsumzug im Jahr 2000. Bepackt mit Bonbons, Werbematerial und guter Laune zog der „Doko-Club“-Umzugswagen durch Oldenburg. Für das Jahr 2020 ist eine Wiederholung geplant. Jürgen Ziechmann ist überzeugt: „Ein gemeinsames Projekt schweißt die Mitglieder richtig zusammen.“

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens findet am Sonntag, 22. September, im Hotel Köhncke (Metjendorfer Landstraße 18, nahe der Stadtgrenze) ein vereinsinternes Jubiläumsturnier statt. Zwischen den drei „Doko-Runden“ werden die Spieler durch das gemeinsame Mittagessen und Kaffee gestärkt. Und das Beste: am Ende geht niemand leer aus. Neben der Erfahrung eines schönen Tages ist jedes Mitglied am Abend um einen Preis reicher. Der Verein freut sich auf spannende Partien.

Bei Köhncke starten jeden Dienstag ab 18 und ab 20 Uhr die Spielrunden. Interessierte Mitspieler wie auch Anfänger, die das Spiel lernen möchten, sind immer willkommen.

30 Jahre – eine lange Zeit, doch Jürgen Ziechmanns Leidenschaft am Spiel und Verbundenheit zum Club ist seit der Gründung 1989 unverändert: „Es ist der gemeinsame Spaß, die Freude am Kartenspielen und die Ablenkung vom Alltag, die mich so begeistert.“ Und damit ist er ja längst auch nicht mehr allein.