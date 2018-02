Monte Gordo /Oldenburg „Eat, Sleep, Train, Repeat“: Das ist das Motto von vielen Profisportlern. „Essen, Schlafen, Trainieren, Wiederholung“: Aber auch ambitionierte Hobbysportler folgen für einige Wochen im Jahr diesem Leitspruch, dessen Umsetzung zu einer deutlichen Leistungssteigerung verhelfen soll – und zwar im Trainingslager.

Da es in Deutschland in den „Monaten mit r“ draußen oft nass, kalt und ungemütlich ist, fahren Sportler gerne in südliche Länder. So auch die Langstreckenläufer Andreas Kuhlen aus Oldenburg, der für die LG Braunschweig startet, und Jan Knutzen aus Varel, der für die SG Lemwerder läuft. Die beiden Freunde haben ein zweiwöchiges Trainingslager in Monte Gordo in Portugal absolviert – einem klassischen Ziel für Läufer.

Sommerwetter, Sonnenschein und Strand hätte jeder wohl gerne, Kuhlen und Knutzen haben die Bedingungen hauptsächlich zum Trainieren genutzt. 185 Kilometer in der ersten, 210 Kilometer in der zweiten Woche legten die beiden läuferisch zurück. Immer gemeinsam: „Wir sind jeden einzelnen Meter zusammen gelaufen“, betont Kuhlen. Keine Selbstverständlichkeit, bei 400 Kilometern in 15 Tagen. Doch neben der ähnlichen Leistungsfähigkeit verbindet beide ein Ziel: Sie bereiten sich auf einen Marathon vor. Kuhlen peilt den in Hannover im April an, davor möchte er am 11. Februar in Barcelona den Halbmarathon laufen – und im Mai den Ossiloop in Ostfriesland gewinnen. Knutzen trainiert für den Kiel Marathon am 24. Februar und die deutsche Meisterschaft über die Distanz in Düsseldorf.

Die Schlüsseleinheiten dafür waren drei lange Läufe über mehr als 30 Kilometer, darunter ein 35-Kilometer-Lauf, bei denen sie die letzten 5 km in 16:46 Minuten zurücklegten. Dazu ein Intervalltraining, bei dem sie 10 mal einen Kilometer im Schnitt in 3:04 Minuten liefen – den schnellsten in 2:56. Den Abschluss bildete eine Einheit mit 3 x 5 km in 17:13, 16:20 und 15:41 Minuten. Zeiten, von denen die meisten Läufer nur träumen. Dazu kamen Koordinations- und Stabilisationsübungen – am Strand.

Andere Aktivitäten blieben bei dem Trainingspensum weitgehend auf der Strecke. „Bei dem Umfang ist Laufen im Fokus“, sagte Kuhlen mit einem Augenzwinkern. Einige abendliche Cappuccinos und ein Städtetrip in den Küstenort Tavira waren aber dennoch drin. Und, was Kuhlen neben den – im Gegensatz zum Oldenburger Land – profilierten Laufwegen in Pinienwäldern noch gefallen hat, war die „Mittagsstunde“. Klar, denn 200 Kilometer in der Woche schafft man nur, wenn man das Programm „Eat, Sleep, Train, Repeat“ täglich zweimal abspult.