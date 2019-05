Oldenburg Für Liebhaber alter Autos ist Oldenburg an diesem Wochenende eine gute Adresse: Mehr als 100 Fahrerinnen und Fahrer messen sich in ihren Fahrzeugen in verschiedenen Rennen. Los geht es am Freitagabend mit dem City Grand Prix. Der führt, wie der Name schon verrät, durch die City. Genauer gesagt, durch und um die Fußgängerzone. Das geht natürlich nur, weil dafür Straßen gesperrt werden. Mit welchen Behinderungen genau die anderen Verkehrsteilnehmer zu rechnen haben, weiß die Stadt Oldenburg: Ab 16 Uhr können zunächst die öffentlichen Parkflächen am Kasinoplatz und an der Straße Am Schloßplatz nicht mehr angesteuert werden.

Vorstellung der Teams

Die Rallye am Freitagabend startet um 18 Uhr, die Teams werden auf dem Marktplatz vorgestellt, bevor es auf den Rundkurs geht. Daher ergeben sich von 18 bis circa 23 Uhr für den Kfz-Verkehr umfangreiche Sperrungen im Streckenverlauf vom Markt über Theaterwall und Huntestraße bis hin zum Schlossplatz. Zum Teil wird der Verkehr einspurig an der Strecke vorbeigelenkt. Daher, so die Bitte der Stadt, werden Ortskundige gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Am zweiten Tag der Classic Days geht es mit der Graf-Anton-Günter-Rallye weiter. Diese führt wieder mehr als 100 Fahrerinnen und Fahrer über eine Strecke von rund 150 Kilometern durch das Oldenburger Land mit insgesamt acht Wertungsprüfungen. Dazu starten die Teilnehmenden um 9 Uhr auf dem Schlossplatz. Bis alle Fahrzeuge auf der Strecke sind, werden zwei Stunden vergehen.

Charity-Ausfahrt

Am Sonntag folgt dann der dritte Höhepunkt der dreitägigen Veranstaltung: die Charity-Ausfahrt. Dabei kann sich jeder Oldenburger und jede Oldenburgerin in einem Oldtimer für den guten Zweck auf einer zuvor festgelegten Strecke durch die Stadt kutschieren lassen. In diesem Jahr kommt der Erlös zu 100 Prozent dem Oldenburger Kinderschutzbund zu. Ab 11 Uhr warten die Fahrer mit ihrem Wagen am Sonntag „auf Kundschaft“. Auch spontane Gäste sind dabei gerne gesehen.