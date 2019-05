Oldenburg Lücken sind für diese beiden Frauen der Weg zum Ziel. Lücken, durch die sie den kleinen Ball spielen wollen, um ihn im Tor des Gegners zu versenken, wie man so schön sagt. Ihre Taktik im Duell gegen die Großen Namen im Tischfußball: Die Angriffe von vorne blocken, die eigenen Tore von hinten machen. Oder so ähnlich.

Melanie Rumpke und Jhoanne Passe aus Oldenburg werden an diesem Samstag bei den 8. Oldenburger Stadtmeisterschaften antreten. Es ist ihr erstes gemeinsames Turnier als Team und sie gehören nicht zum Favoritenkreis. Im Gegenteil: Die beiden gehen als klare Außenseiterinnen an die Spieltische. Je nach Zulosung, könnte es sogar vorkommen, dass sie gegen amtierende Welt- oder Deutsche Meister antreten. Aber auch Bundesliga- und Nationalspieler sind für das Turnier angemeldet.

Damit das Turnier insbesondere für schwächere Teams kein Totaldesaster wird, hat sich der organisierende Verein TFC Devils für einen Spielmodus nach dem sogenannten Schweizer System entschieden. So wird gewährleistet, dass Teams auf gleichem Niveau einander zugeordnet werden.

„Es gibt eine Vorrunde, in der Einzelpartien ausgelost werden. Daraus ergibt sich eine Tabelle, die die Stärke der Teams abbildet“, erklärt Jörg Harms, der amtierender Weltmeister im Tischkickern ist und dem Organisationsteam des Turniers angehört. Auf dieser Grundlage, werde das Teilnehmerfeld in die Gruppen „Profi“, „Amateur“ und „Neulinge“ aufgeteilt.

„Wir werden wohl bei den Neulingen spielen“, schätzt Jhoanne Passe die Chancen des Teams ein. An einen großen Coup glaubt sie nicht. Die 29-Jährige Produktdesignerin ist über ihren Freund zum Tischfußball gekommen und trainiert seit zwei Jahren aktiv. Ihre Partnerin Melanie hat ihre Faszination für den Tischfußball bei einem Kneipenbesuch entdeckt. „Da habe ich gesehen, was möglich ist und wollte das auch können“, erinnert sie sich.

Es ist die Herausforderung des Sports, die die Frauen reizt. „Die Ballkontrolle und der Blick für Lücken in den Reihen der gegnerischen Spielerfiguren zu sehen, durch die man den Ball spielen muss – darauf kommt es an“, erklärt Jhoanne. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der den beiden eben so viel bedeutet: „Man lernt beim Spielen viele Leute kennen. Tischfußball ist ein sehr geselliger Sport, der die Spieler verbindet“, sagt Melanie.

Auch wenn sie nicht die höchsten Erwartungen an ihren Erfolg bei den Stadtmeisterschaften haben, freuen sich Melanie und Jhoanne auf ihren ersten gemeinsamen Wettbewerb. „Bei so einem Turnier spielt man anders als bei Training und lernt viel mehr. Vor allem, wenn man hinterher mit den Gegnern spricht. Die geben einem dann Tipps, was man noch besser machen kann“, sagt Jhoanne.