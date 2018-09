Oldenburg Der Sommer geht (nach kurzer Unterbrechung an diesem Freitag) mit viel Sonnenschein in die Verlängerung, es wird aber merklich kühler. Zeit, Abschied zu nehmen.

Der Rekordsommer war gut für die Menschen, die das schöne Wetter genießen konnten, und gut für den Tretbootverleih, der nach einjähriger Pause unter neuer Führung und mit neuen Booten im Juni an der Mühlenhunte eröffnete. Gefeiert werden soll der gelungene Start mit einem Abschlussfest an diesem Samstag, auf dem sich Inhaberin Anja Wiehl und Bootsverleiher Hartwig Germer bei Freunden, Gästen und Nachbarn für die Unterstützung bedanken möchten. Los geht’s um 16 Uhr, bis 22 Uhr soll gefeiert werden. Für die Kinder gibt es ein besonderes Programm.

Zwar können auch in der nächsten Woche noch Boote ausgeliehen werden, doch werden sie nach und nach aus dem Wasser geholt und ins Winterlager in eine Scheune in der Gemeinde Hatten gebracht. „Es gab Tage, besonders in den Ferien, da haben manche bis zu einer Stunde darauf gewartet, ein Boot leihen zu können“, freut sich Germer über den Erfolg. Die Resonanz und die Kommentare der Leute hätten ihn überwältigt. Und weiter: „Alle freuen sich, dass es den Tretbootverleih weiterhin gibt. Der gehört zu Oldenburg offenbar dazu.“

Der Fortbestand war nicht selbstverständlich. Die Steganlage war abgängig und auch die mit Reet gedeckte alte Holzhütte wies bzw. weist größere Schäden auf. Sie soll nun Mitte Oktober abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, kündigt Wiehl an. In der neuen Saison sollen auch kleine Snacks verkauft und Tische und Stühle aufgebaut werden. Zudem gibt es dann eine Toilettenanlage mit Wickelmöglichkeit für Kleinkinder. Die Betreiber wollen zudem bei der Stadt einen Antrag stellen, im neuen Jahr bis 20 Uhr öffnen zu dürfen. Bisher ist um 18 Uhr Schluss mit dem Bootsverleih. Die Stadtverwaltung hat bereits ihre Zustimmung signalisiert, so dass im neuen Jahr auch Berufstätige nach Feierabend noch eine Bootstour unternehmen oder ein Feierabendbier am Ufer der Hunte zischen können – eines der schönsten Fleckchen in der Stadt, an dem direkt am Wasser, mitten im Grünen und in Sichtweite zum Schloss auch am späten Nachmittag noch die Sonne scheint.

Gerne möchten die Betreiber des Bootsverleihs den Bauwagen behalten, aus dem heraus der Betrieb in diesem Jahr provisorisch lief. Darin könnten Kindergeburtstage gefeiert oder in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Umweltaktionen gestartet werden.

Zehn normale Tretboote, zwei Enten und ein Schwan gehören zum Bootsverleih, der im kommenden Jahr um zwei weitere Boote erweitert werden soll. Im Winter sollen an den anderen Booten kleinere Schäden behoben werden, die im laufenden Betrieb entstanden sind. So versuchten einige Gäste, mit den Enten oder dem Schwan unter der Fußgängerbrücke hindurchzukommen. Auch einige Schaufeln der Räder seien beschädigt worden. Geplant ist auch, einen Zugang sowie ein Boot für Rollstuhlfahrer herzurichten.