ADFC bietet Touren am Wochenende

Oldenburg Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) bietet ab sofort wieder geführte Touren an. Drei Touren werden am Wochenende angeboten. Los geht es am Samstag, 25. Juli, um 11 Uhr am Stautorkreisel. „Diese gemütliche Tour führt die Teilnehmenden um Oldenburg herum“, heißt es. Die Rückkehr ist für 15.30 Uhr geplant.

Am frühen Sonntagmorgen geht es um 7.30 Uhr weiter. Treffpunkt ist das PFL. Die Rückkehr ist nach 50 Kilometern gegen 14.30 Uhr geplant. Wer es lieber flott mag, ist am Sonntag um 10.30 Uhr bei der richtigen Tour dabei. Vom PFL geht es auf eine 85 Kilometer lange Tour zu den Ahlhorner Fischteichen. Die Rückkehr ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Proviant soll selbst mitgebracht werden.

Anmeldung unter www.touren-termine.adfc.de