Oldenburg Als Dauerkartenbesitzer ist Thorsten Jäger aus Wahnbek Stammgast bei den EWE Baskets Oldenburg. „Mein Vater und ich sind eigentlich bei jedem Spiel dabei“, sagt der 48-Jährige. Doch der Spieltag am vergangenen Wochenende brachte nach Spielende für Jäger eine Menge Ärger mit sich.

Normalerweise zieht er sein Parkticket schon vor Spielbeginn. Doch am Samstag war vor den Automaten viel los. „Das kann ja mal sein. Wir wollten das Ticket dann nach dem Spiel lösen“, erzählt der Baskets-Fan. Ganz so einfach gestaltete sich das jedoch nicht. Denn auch nach dem Spiel wurde die Menschentraube vor den Automaten nicht kleiner. Von drei Automaten habe laut Jäger nur einer funktioniert „und der hat irgendwann nicht mal mehr 5-Euro-Scheine angenommen.“

45-minütige Prozedur

An der Garderobe konnte der 48-Jährige seinen Schein wechseln. Aber ob die Mitarbeiter Wechselgeld für alle hatten? Das wagt Jäger zu bezweifeln. „Als wir dann endlich vom Parkplatz fahren wollten, war auch noch eine Ausfahrtmöglichkeit gesperrt“, sagt er. Eine Schranke wollte sich nicht mehr öffnen.

Schlussendlich habe die Prozedur von Spielende bis zum Verlassen des Parkplatzes 45 Minuten gedauert. In der Zeit, so der Basketballfan, sei auch kein Mitarbeiter der Weser-Ems-Hallen in Sicht gewesen, um das Problem zu lösen.

Wartungsintervalle

Diesem Vorwurf widerspricht jedoch Pressesprecher Kim Gütebier. Von 20 bis 23 Uhr sei ein Mitarbeiter vor Ort gewesen, der sich um die Probleme gekümmert habe. Man stehe im regen Austausch mit dem beauftragten Betreiberunternehmen, das seinen Sitz in Bielefeld hat.

Das Problem der defekten Automaten und Schranken ist jedoch kein unbekanntes: Gütebier räumt ein, dass es immer wieder mal, vor allem bei niedrigen Temperaturen, zu Problemen und Ausfällen kommen könne. Erschwerend komme hinzu, dass durch den Kramermarkt die Kassenautomaten und Schrankenanlagen länger als gewöhnlich nicht gewartet worden seien.

Gütebier weist jedoch darauf hin, dass es nicht nur die drei Automaten an der EWE Arena gebe, von denen Jäger gesprochen hat. Auch vor der Messehalle stehen zwei. Ein Schild an den Kassenautomaten weise sogar extra darauf hin. Denn: Viele Besucher wüssten nicht, dass es rund um das Gelände mehrere Parkzonen gibt.

Matschiger Platz

Insgesamt gibt es 3000 Parkplätze auf dem Gelände. Das Parken dort kostet drei Euro. Bei Spielen der Baskets würden, so Gütebier, durchschnittlich 1500 Autos auf dem Gelände abgestellt. Dass sich vor den Kassenautomaten lange Schlangen bilden würden, liege vor allem daran, dass die meisten Besucher nur an der EWE Arena parken würden, so der Sprecher. „Natürlich haben wir ein Interesse daran, dass alles reibungslos funktioniert. Manchmal liegt das aber nicht in unserer Macht“, so der Sprecher.

Thorsten Jäger stört sich aber nicht nur an den defekten Automaten und der nicht funktionierenden Ausfahrt. Am vergangenen Samstag sei vieles zusammengekommen. So weckte auch die Verschmutzung des Parkplatzes Unverständnis bei dem 48-Jährigen. „Wir mussten weit hinten parken und da war alles voller Matsch“, sagt er. „Man zahlt drei Euro und muss durch den Dreck laufen. Auf einem Volksfest geht das vielleicht, aber doch nicht auf einem bewirtschafteten Parkplatz“, macht der Wahnbeker seinem Ärger Luft.

Gütebier schätzt, dass etwas mehr als ein Drittel der zur Verfügung stehenden Parkfläche gepflastert ist. Dass es nicht mehr ist, liegt ebenfalls am Kramermarkt: „Wenn alles gepflastert wäre, könnten viele Fahrgeschäfte, die Bodenverankerungen brauchen, nicht aufbauen. Bei viel Regen wird der Platz durchaus mal matschig“, erklärt er.

Derzeit arbeite man an einem neuen Parkkonzept, das eine zusätzliche Schrankenanlage und Kassenautomaten vorsehe.