Oldenburg Der Landesverband der AfD kommt am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, zu einem Landesparteitag in der städtischen Weser-Ems-Halle zusammen. Das geht aus einer Einladung der Landesvorsitzenden Dana Guth an alle Mitglieder in Niedersachsen hervor. Wie viele Teilnehmer erwartet werden stehen, blieb zunächst offen. Eines der Themen soll eine neue Satzung für den Landesverband sein, heißt es in dem Einladungsschreiben. Fragen der NWZ an den Landesvorstand – unter anderem ob Presse zugelassen ist und ob Bundes-Prominenz in Oldenburg erwartet wird – blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

kommentar Verbote sind falscher Weg Christoph Kiefer Christoph Kiefer Die AfD ist immer gut für schrille Töne; manche Äußerungen sind grenzwertig, einzelne Beiträge gehen über die Grenzen des Zulässigen hinaus. Dennoch: Die AfD ist eine demokratisch legitimierte Partei. Bei der Landtagswahl 2017 gaben mehr als sechs Prozent der Wähler dieser Partei ihre Stimme. Diese Wähler ernstzunehmen, muss auch denjenigen ein Anliegen sein, die der Partei die Pest an den Hals wünschen. Unsere Demokratie fordert, die AfD zu Wort kommen zu lassen, sich inhaltlich mit den Positionen zu beschäftigen und, wo nötig, herzhaft zu widersprechen. Die AfD auszugrenzen und zum Beispiel aus öffentlichen Räumen zu verweisen, würde demokratischen Prinzipien widersprechen und den Opfer-Mythos nähren. Wer der AfD entgegentreten will, sollte protestieren – vernehmbar, aber friedlich.

Unmittelbar nachdem die Einladung am Montagabend im Internet öffentlich sichtbar wurde, formierten sich Proteste gegen das AfD-Treffen. Der Verein „Lesben und Schwulen Tag“, der den Christopher-Street-Day (CSD) in Oldenburg veranstaltet, ruft für den 27. Oktober zum „friedlichen Protest gegen die AfD“ auf. Nicht nur zum CSD solle Oldenburg zeigen, dass die Stadt bunt und vielfältig sei, fordert der Verein.

Eine Veröffentlichung auf der Facebook-Seite der Initiative „No Olgida“ wurde vielfach kommentiert. Unter der Überschrift „Wir sind mehr – aufstehen gegen rechte Hetze“ deuten die Organisatoren Protestaktionen gegen die Veranstaltung an. Die Initiative „No Olgida“ hatte sich 2015 als Gegenreaktion auf „Olgida“ – ein Abwandlung von „Pegida – Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ – zusammengefunden. Am Donnerstagabend soll ein erstes Vorbereitungstreffen mit zahlreichen Initiativen und Gruppierungen stattfinden, um die Proteste gegen den AfD-Parteitag vorzubereiten.

Viele Nutzer üben auf der „No Olgida“-Seite Kritik an der Messe für die Genehmigung des Parteitags. „AfD in Oldenburg? – das geht doch gar nicht“, schreibt ein Nutzer. Andere fordern dazu auf, Veranstaltungen der Halle zu boykottieren. Die OVS, Catering-Gesellschaft der Weser-Ems-Halle, verteidigt die Ausrichtung. Die AfD sei im Landtag vertreten – „wir sind dazu verpflichtet, die Anfrage anzunehmen“, betonte Jürgen Hensch, Geschäftsführer der OVS Veranstaltungs-Service GmbH, auf Nachfrage.