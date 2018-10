Oldenburg Nach fünf Jahren kehren die Oldenburg Outlaws wieder in die Oberliga zurück. Eigentlich sollte in einem Entscheidungsspiel gegen die Hildesheim Invaders nicht nur der Meister der Verbandsliga Nord gekürt, sondern auch der Aufsteiger ermittelt werden. Nun kam der Bescheid vom Verband, dass es in diesem Jahr zwei Aufsteiger geben wird, so dass beide Football-Teams bereits für die Oberliga planen können.

In einem Playoff-Finale wäre es nur noch um den Meistertitel gegangen. Da sich aber die Outlaws und die Invaders nicht auf einen gemeinsamen Termin einigen konnten, wurde Hildesheim am Grünen Tisch zum Meister erklärt und die Saison ist damit beendet. „Hildesheim ist verdient Meister geworden, da sie eine perfekte Saison gespielt haben. Was unsere Saison angeht, ist es eine recht positive mit vielen Aufs und Abs“, zollte Outlaws-Trainer Dennis Frerichs dem Meister Respekt, auch wenn er gerne noch einmal die Chance ergriffen hätte, Revanche für die zwei Saisonniederlagen zu nehmen.

Die Spielzeit begann für die Outlaws zunächst genauso wie die alte geendet hatte. Mit drei Siegen in Folge bauten die Mannen von Frerichs ihre Siegesserie auf zwölf Siege in Folge aus. Aber schon da machten sich erste personelle Probleme bemerkbar, so dass im dritten Saisonspiel gegen die Nordhorn Vikings selbst Frerichs wieder das Trikot überziehen musste.

Gerade in diese schwierige Situation fielen die beiden Spiele gegen die Invaders, die mit 9:31 und 17:37 jeweils deutlich verloren gingen. „Wir haben super angefangen und sind dann durch viele Abgänge, Verletzungen und schlechter Trainingsbeteiligung in ein tiefes Loch gefallen. Doch wir haben nie aufgegeben und sind am Ende in unserer Gruppe verdient Zweiter geworden“, erinnert sich Frerichs an diese schwierige Situation zurück.

Aus eigener Kraft manövrierten sich die Outlaws dort wieder heraus und qualifizierten sich mit drei Kantersiegen für die Playoffs. „Das Playoff-Spiel gegen Rendsburg hat dann gezeigt, zu was dieses Team mit Fleiß, Konzentration und einem Wir-Gefühl in der Lage ist zu leisten. Ich bin stolz auf jeden einzelnen, der Vollgas gegeben hat und hoffe, dass uns der Aufstieg sowie der weitere Ausbau des Trainer- und Betreuerteams für andere Spieler interessanter macht, damit wir auch in der Oberliga das ein oder andere Spiel gewinnen können“, erklärt der Outlaws-Trainer abschließend.