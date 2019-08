Oldenburg Es hat nicht sein sollen. Im drittletzten Saisonspiel erwischte es den designierten Regionalligameister Oldenburg Knights. In einem engen Spiel unterlagen die American-Footballer des VfL den gut spielenden Braunschweig Lions II knapp mit 24:27. Das war am Ende nicht unverdient. „Braunschweig hat das richtig toll gemacht, aber wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Durch Fehler beim Coaching – und weil wir das Ganze wohl zu leicht genommen haben. Nicht alle Spieler haben den vollen Fokus auf das Spiel gehabt“, zeigt sich Trainer Marcus Meckes durchaus selbstkritisch.

Anders als noch im Hinspiel war die Oldenburger Defense diesmal von Beginn an hellwach und ließ in den ersten Angriffsspielen keinerlei Raumgewinn zu. Im Gegenteil: Die Gäste wurden in Richtung eigener Endzone zurückgedrängt. Auch die Offense der Knights war voll da und kam gleich im ersten Angriffsspiel bis auf zwei Yards an die Braunschweiger Endzone heran.

Schiedsrichter sehen Regelverstoß

Zweimal konnte der Ball über die Linie gebracht werden, aber beide Male hatten die Schiedsrichter einen Regelverstoß gesehen, sodass sich die Knights unversehens 25 Yards entfernt von der Endzone wiederfanden und versuchen mussten, mit einem Field Goal erfolgreich zu sein. Der Kick von Jannik Birk ging am Tor vorbei.

Besser lief es beim nächsten Ballbesitz. Ein langer Pass von Andreas Loreth auf Christoph Oetken – und es stand 6:0 für die Gastgeber. Jannik Birk durfte mit einem Extrapunkt die neuen Football-Tore im Marschwegstadion einweihen. Die Gäste ließen sich aber nicht beeindrucken und konterten gleich im Gegenzug mit einem Lauf übers halbe Feld zum 7:7-Ausgleich.

Quarterback unter Druck gesetzt

Gleich zu Beginn des zweiten Viertels bekam Birk erneut die Chance, sich an einem Field Goal zu versuchen. Diesmal mit Erfolg: Die Knights gingen 10:7 in Führung. Nun kamen aber die Braunschweiger besser ins Spiel. Konnte ein erster Touchdown-Versuch noch durch eine Interception von Oliver Greding unterbunden werden, holten sich die Gäste direkt den Ball zurück und gingen erstmals selbst mit 14:10 in Führung.

Wie bereits im Hinspiel erwiesen sich die Lions als unangenehmer Gegner. Quarterback Andreas Loreth hatte seine Mühe und Not, den Ball an den Mann zu bringen. So machte er aus der Not eine Tugend und lief selbst zum zweiten Touchdown der Knights, wobei er den letzten Meter per Hechtsprung überwand. Doch wieder antworteten die Lions mit einem Touchdown, sodass es mit einem 17:20 in die Pause ging.

Erste Saisonniederlage besiegelt

Im dritten Viertel wurde keines der beiden Teams gefährlich. Zwar hatten die Knights den Quarterback gewechselt, aber auch Justus Marterer tat sich schwer, eine Anspielstation zu finden. Überhaupt stimmte allzu oft die Abstimmung nicht. Mehrfach war zu beobachten, dass sich VfL-Spieler gegenseitig im Weg standen.

Als Rudolf Henne Mitte des letzten Viertels mit einem Touchdown-Lauf über 40 Yards sein Team wieder in Front brachte und Jannik Birk erfolgreich den Extrapunkt versenkte, war der Titelgewinn greifbar nah. Aber erneut brachten die Lions den Ball in die Oldenburger Endzone. Das 24:27 bedeutete die erste Saisonniederlage für die Knights. „Wir werden unsere Lehren daraus ziehen, um mit vollem Fokus ins Spiel gegen Ritterhude zu gehen und dort weniger Fehler zu machen“, sagt Trainer Meckes.