Oldenburg Beim Sport im Verein stehen oft nicht nur der Wettkampfgedanke oder gesundheitliche Punkte im Fokus, oft ist auch die soziale Komponente von Bedeutung. So tauscht man sich nicht nur aus und feiert zusammen, sondern knüpft auch Kontakte, die über den Sport hinausgehen. Im Fall von Burkhard Bühre haben irgendwie alle Aspekte eine Rolle dabei gespielt, dass der Triathlet vom 1. TCO „Die Bären“ jetzt vor seinem ersten Ironman (3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen) steht. Mit dem erfahrenen Renato Dirks startet der 56-Jährige an diesem Samstag in Italien.

„Auch wenn wir unterschiedliche Ziele haben, so haben wir doch beide auch Respekt, sind positiv aufgeregt und hoffen das wir genug getan haben“, meint Bühre, der Dirks vor etwa zehn Jahren kennengelernt hat. Nachdem er sich schon einige Zeit mit Rückenproblemen herumgequält hatte, war er damals auf der Suche nach Hilfe. Von Vereinskollegen erfuhr er, dass es bei den Bären jemanden gab, der beruflich nicht nur als Physiotherapeut tätig ist, sondern auch in der Behandlung innovative Wege geht: Renato Dirks.

Dem Rücken geht’s gut

„Wir waren zwar im gleichen Verein, aber bis dato hatten wir noch keinen Kontakt miteinander“, erinnert sich Dirks an die Zeit zurück, als ohne, dass sie es ahnen konnten, die Saat für Bühres ersten Ironman gelegt wurde.

Das Duo lernte sich kennen, aber ehe sich eine Freundschaft entwickelte, standen die Rückbeschwerden des Mittvierzigers im Vordergrund. Zahllose Einheiten mit Dehnübungen und Faszientraining bewältigte der Rechtsanwalt für Familienrecht. Und es half – nicht nur für den Rücken. Bis heute ist der 56-Jährige verletzungsfrei geblieben. „Dehnen gehört bei vielen Sportlern nicht zu den Lieblingstrainingseinheiten“, sagt Dirks. „Es gilt als langweilig“, weiß der erfahrene Therapeut und Ex-Zweitliga-Handballer zu berichten.

Aber nicht die gemeinsamen Therapiestunden, sondern ein Unfall des elffachen Ironmans sollten in Bühre den Entschluss reifen lassen, selbst einmal die Königsdisziplin im Triathlon in Angriff zu nehmen. „Burkhard hatte mich 2014 nach einem Unfall rechtlich vertreten und dafür gesorgt, dass ich Schmerzensgeld bekommen habe“, erklärt der 53-Jährige: „Für das Geld habe ich in Lubos Bilek, Trainer von Hawaii-Sieger Sebastian Kienle, einen der besten Trainer der Welt engagiert, um mich selbst wieder für Hawaii zu qualifizieren.“

Eine Maßnahme, die von Erfolg gekrönt war (Dirks bewältigte die Hitze-Tortur auf Hawaii 2015 in 11:07:22 Stunden) – und auch Folgen für die Beziehung zwischen Anwalt und Therapeut haben sollte. Dirks vierte Hawaii-Teilnahme nach 2006, 2008 und 2010 inspirierte Bühre so, dass dieser nun selbst einmal einen Ironman finishen wollte.

„Er war dann so angefixt davon, dass ich ihn unter meine Fittiche genommen habe und auf einmal nicht mehr sein Therapeut, sondern sein Trainer und Freund war“, erzählt Dirks. Auch eine Ernährungsoptimierung gehörte zur Vorbereitung, die der gebürtige Norderneyer mit italienischen Wurzeln mit einem Drittel Bedeutung bewertet: „Sie ist wichtig, da kaum jemand weiß, dass sie sich auf die Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit auswirkt.“

Fiat statt Flugzeug

Einen ersten Härtetest absolvierte das Duo 2017 bei einem halben Ironman (1,9, 90, 21,1) auf Mallorca, ehe die Suche nach einem passenden Wettkampf über die volle Distanz begann. Erst sollte es Mexiko sein, aber dann fiel die Entscheidung auf eine „umweltfreundlichere“ Variante.

„Als Halbitaliener hat es mich natürlich gereizt, einmal in Italien an den Start zu gehen. Da hat es gut gepasst, dass vor drei Jahren der Ironman Italy ins Leben gerufen wurde“, erzählt Dirks. Zudem ähnele das Streckenprofil in Cervia (Provinz Ravenna) an der Adria sehr dem, „was wir von hier gewohnt sind. Flach und windanfällig“.

Statt des Mexiko-Fluges gab’s nun die stilechte Anreise im Fiat 500. Die Frauen sind als Unterstützung mit vor Ort „und haben einen großen Anteil an den gelungenen Vorbereitungen“, erklärt Bühre, der vor allem Spaß haben und finishen möchte, während die Ziele von Dirks ambitionierter sind. „Mein Traum wäre es, mich noch einmal für Hawaii qualifizieren zu können.“