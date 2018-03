Oldenburg Dieses Jahr war es wieder soweit und die Tore wurden für eine neue Auflage der Automesse in Oldenburg geöffnet. 11 000 Besucher trafen sich am vergangenen Samstag und Sonntag in der Weser-Ems-Halle und der großen EWE Arena, um das breite Angebot der Händler zu betrachten. Egal ob Autos oder Zubehör, für jeden war etwas dabei. Gleichzeitig konnte man auch einige Stars sehen, unter anderem DSDS-Gewinner Alphonso Williams und die aktuelle Miss Germany Anahita Rehbein.

Für Fynn Möller, Mitarbeiter der Wandscher Gruppe, sei das Repräsentieren des Autohauses und das Vorstellen neuer Modelle wichtig. Laut Möller sollen die Kunden die Autos live erleben können. Ähnlicher Meinung ist auch Manfred Kühne vom Autohaus Munderloh. Gleichzeitig ist die Messe sehr lukrativ, da eine höhere Zuschauerfrequenz vorhanden sei.

Ein Höhepunkt der Automesse war die Präsentation des Rennautos für den Rennstall von Werder-Bremen-Fußballprofi Max Kruse. Zusammen mit Rennfahrer und Volkswagen Markenbotschafter Benjamin Leuchter wurde der Golf GTI TCR für das Rennteam „Max Kruse Racing“ vor zahlreichen Schaulustigen und Werder-Fans enthüllt. Kruse und Leuchter haben sich vor zwei Jahren kennengelernt, als Max Kruse noch für den VfL Wolfsburg gespielt hat. Nachdem er sich ein neues Auto gekauft hatte, kontaktierte er Benjamin Leuchter, der gleichzeitig auch Fahrsicherheitstrainings anbietet, damit er von ihm lernen kann, einen Wagen richtig zu kontrollieren. Gemeinsam kamen sie auf die Idee, ein eigenes Rennteam zu eröffnen. In einem Fernsehinterview sagte Kruse, dass er viele Interessen hätte und mit dem Rennteam ein Wunsch in Erfüllung ginge. Interessant dabei ist, dass sich Kruse und Leuchter beim ersten Treffen gar nicht kannten. „Bevor Max mich anrief, wusste ich gar nicht wer er ist und war auch eigentlich nicht fußballinteressiert“, erzählte Leuchter bei der Präsentation. Seitdem würde er sich jedoch mehr für Fußball interessieren und hätte sich auch schon ein paar Spiele angeguckt.

Organisiert wurde die diesjährige Veranstaltung unter der Leitung der Agentur von Tim Stelter, die als externer Veranstalter tätig ist. Für Stelter war es die erste alleinige Leitung der Automesse, nach der Übergabe der Firma von Reinke Haar. 2016 stand Stelter noch an der Seite von Haar und hat dort schon den Ablauf mitorganisiert.

Mit der diesjährigen Messe geht ein Kindheitstraum für Stelter in Erfüllung, der sich für diesen Veranstaltungsbereich sehr interessiert. Besonders zufrieden ist er mit der Zusammenarbeit zwischen dem Organisationsteam und der Weser-Ems-Halle, jedoch auch mit den Händlern. Laut Stelter bilde sich somit ein eigenes Team. „Auch wenn die Terminfindung etwas problematisch ist, findet sich am Ende immer eine passende Lösung“, so Stelter.

Die Messe ist eine der größten in Norddeutschland. So kamen dieses Jahr an beiden Tagen etwa 11 000 Besucher, weshalb sich ein positives Fazit ziehen lässt. Immer im Zweijahresrhythmus findet die Messe statt, um den Händlern die Möglichkeit zu geben, neue Modelle vorstellen zu können. Am Ende erklärt Stelter zufrieden: ,,Ohne die Händler, die hier harte und aufwendige Arbeit geleistet haben, wäre das nicht möglich gewesen.“