Oldenburg Die Baskets Juniors/OTB haben in der ProB auch ihr Auswärtsspiel in eigener Halle gewonnen. Am Samstag schlugen die Basketballer von Coach Artur Gacaev die ETB Baskets Essen mit 90:71 (43:29). Das Spiel fand nicht wie geplant in Essen statt, da die Essener Spielstätte derzeit nicht nutzbar ist und eine Ausweichhalle in der Nähe nicht zur Verfügung stand.

„Essen hat sehr stark gekämpft und uns vor eine große Herausforderung gestellt“, erklärte Oldenburgs Trainer. Die „Gäste“ machten sich nach der Halbzeit das Leben selber schwer. Im zweiten Viertel überzeugten sie noch mit starker Verteidigung und ließen nur neun Punkte zu. Mit einem starken 11:2-Lauf starteten die Essener allerdings ins dritte Viertel und gerieten noch einmal in Schlagdistanz. „In den richtigen Momenten saßen dann auch die Dreierwürfe“, sagte Gacaev. So kompensierten die Oldenburger das verlorene dritte Viertel (19:26) und überzeugten im Abschlussviertel mit 28:16.

Auch der Ausfall von Haris Hujic durch zwei technische Fouls (32. Minute) beirrte Oldenburg nicht. Effektivster Spieler der Juniors war Robert Drijencic, der neben 23 Punkten sieben Assists auflegte. Auch Marcel Keßen, Nigel Pruitt und Hujic punkteten zweistellig. Topscorer der Partie wurde Essens Andre Calvin (26 Punkte).

„Wir wollen in der nächsten Woche gegen Dresden unbedingt nachlegen“, so Oldenburgs Trainer. Durch die Niederlagen von Bochum in Münster und von Schwelm gegen Lok Bernau zogen die Baskets Juniors/OTB an beiden Teams vorbei und stehen auf dem fünften Platz.

Baskets Juniors/OTB: Drijencic 23/4, Keßen 19/8, Pruitt 16/8, Hujic 12/3, Isemann 9/9, Panou 6/2, Zwiener 3/0, Hollatz 2/5, Papenfuß, Antunovic, Hemschemeier.