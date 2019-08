Oldenburg Sportschuhe quietschen über den Hallenboden, Kommandos werden laut gerufen, der Schweiß fließt – dann ein gellender Pfeifenpfiff. Alle kommen zusammen. Bei den Baskets Juniors/OTB hat die Vorbereitung auf die Saison in der drittklassigen ProB begonnen. Noch kann Trainer Artur Gacaev aber nicht alle seine Basketballer begrüßen. „Wir sind nicht komplett, sondern warten auf einige Spieler“, sagt der Headcoach, der in seine vierte Saison in Oldenburg geht. In dieser stehen dem 49-Jährigen und seinem Team einige Veränderungen bevor.

Den größten Einschnitt bedeutet wohl der Abgang des 34-jährigen Ex-Nationalspielers Philip Zwiener. Der Routinier hatte den vielen Talenten im ProB-Team in den vergangenen Jahren mit seiner Erfahrung als Stütze gedient. Nun wird er Oldenburg aufgrund seiner Polizei-Ausbildung verlassen müssen. Zudem werden Haris Hujic (Seawolves Rostock, ProA) und Marko Bacak (Schwenninger Panthers, ProA) sowie Till Isemann und Marcel Keßen (beide Profimannschaft) nicht mehr zum Einsatz kommen. Lediglich bei Keßen sei noch ein Türchen offen.

„Das bedeutet für uns gerade auf den großen Positionen einen großen Umbruch“, sagt Gacaev und verrät, dass neben den bereits feststehenden Verpflichtungen noch etwas auf dem Transfermarkt passieren wird. Die Hoffnungen ruhen insbesondere auf Hendrik Drescher, der aus Berlin gekommen ist. „Er ist nach seiner Verletzung gerade dabei, wieder richtig fit zu werden“, meint der Trainer.

Mit Point Guard Manuel Bojang und Small Forward Jerry Ndhine aus Bremerhaven haben die Baskets Juniors zwei weitere vielversprechende Talente verpflichtet. Damit wird weiterhin der Plan verfolgt, die jungen Spieler über die ProB auf größere Aufgaben vorzubereiten. „Wir wollen die Talente ausbilden, damit sie irgendwann in der Bundesliga spielen können“, beschreibt Gacaev das Oldenburger Nachwuchskonzept.

Aktuell arbeitet der Trainer vor allem mit den jungen deutschen Spielern. „Wir kümmern uns um die Basics – was wir in Defense und Offense spielen“, sagt Gacaev. Ab Anfang September soll der Kader dann komplett zusammen sein. Bereits am 22. September startet die Saison mit einem Spiel bei Rist Wedel.