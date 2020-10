Basketball in Oldenburg: Talente stehen vor Sprung ins Nationalteam

Oldenburg Eine große Portion Selbstvertrauen haben zwei beim OTB groß gewordene Talente getankt, ehe für sie mit dem U-16-Team der Baskets Juniors an diesem Wochenende die Saison in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) beginnt. Beim Bundesjugendlager in Heidelberg schafften Ruben Köster und Miran Evin (beide 14) mit 39 weiteren jungen Korbjägern den Sprung in den erweiterten U-16-Kader des Deutschen Basketball-Bundes (DBB).

„Damit erfährt die intensive Nachwuchsarbeit in der Region erneut eine hohe Auszeichnung“, meint Klaus Kertscher vom OTB mit Blick auf die Kooperation von EWE Baskets, Turnerbund und TSG Westerstede, die in der vergangenen Saison in den Bremer Raum erweitert wurde, sowie des Fördervereins „Assist“.

Mit Köster und Evin waren in Lazar Klaric, Malte Ostermann und Bennett Speer drei weitere Kandidaten aus der Region Oldenburg/Westerstede mit der Niedersachsen/Bremen-Auswahl nach Baden-Württemberg gereist. Das Trio, das im Ammerland beziehungsweise im ostfriesischen Logabirum den Basketballsport erlernt hat, verfehlte die Nominierung knapp.

Am Olympia-Stützpunkt in Heidelberg zeigten die Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2006 in den Auswahlteams der Landesverbände unter den Augen der Bundestrainer ihr Können. Evin und Köster schafften es als zwei von drei Niedersachsen in den 41er-Kader, aus dem am Jahresende das U-16-Nationalteam gebildet werden soll. Dritter im Bunde ist Noah Michalek (TK Hannover).

„Ruben und Miran spielen von Kindesbeinen an Basketball beim OTB. Sie haben mit den Trainern Rolf Niehus, Karl-Heinz Röben und Vangelis Kyritsis mehrere Niedersachsenmeisterschaften zwischen U 10 und U 14 erreicht“, erklärt Kertscher: „In diesem Jahr machte Corona einer weiteren Meisterschaft einen Strich durch die Rechnung.“

Alle fünf genannten Talente gehören zum Team der Baskets Juniors, die in Kooperation mit OTB und TSG jetzt in die neue JBBL-Spielzeit starten. Die Auswahl der Trainer Artur Gacaev und Kyritsis empfängt zum Auftakt an diesem Sonntag (14 Uhr, Sporthalle Haarenufer) Rist Wedel.