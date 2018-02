Oldenburg Mit dem SC Rist Wedel wartet an diesem Sonntag (17 Uhr, Steinberghalle Wedel) ein unmittelbarer Playoff-Kontrahent auf die Baskets Akademie. Im Kampf um die diesjährigen Playoffs in der ProB stehen die Oldenburger derzeit mit sieben Siegen auf dem neunten Tabellenplatz. Wedel belegt mit acht Erfolgen, punktgleich mit Itzehoe auf Rang sieben, den achten Tabellenplatz.

„Ein weiteres Spiel des Jahres steht uns bevor. Ein Sieg ist unglaublich wichtig für das Selbstbewusstsein und unsere Möglichkeiten zur Playoff-Teilnahme“, sagt Oldenburgs Trainer Artur Gacaev. Allerdings ist auch Gastgeber Wedel in einem Formhoch.

Seit der Verpflichtung des amerikanischen Spielers Wiliam Francis Darley, der von den Hamburg Towers aus der ProA zum SC gewechselt ist, konnten die Spieler unter Trainer Felix Banobre ihre letzten drei Spiele in Folge gewinnen. Dabei schlugen sie neben Eintracht Stahnsdorf (79:74) und Cuxhaven (77:70) sogar den Tabellenführer Schalke 04 zu Hause mit 84:80.

Das Hinspiel im Oktober konnten die Oldenburger mit drei Punkten (65:62) ganz knapp für sich entscheiden. „Das Team hat sich über die Saison sehr stark entwickelt und mit Darley noch einen Topmann für die hohe Position verpflichtet“, sagt Gacaev. Des Weiteren können die Hamburger wohl nach aktuellem Stand auf einen kompletten Kader zurückgreifen, wohingegen bei den Oldenburgern die Einsätze von Robert Drijencic und Armin Musovic noch fraglich sind. Marcel Keßen hat mittlerweile das Training allerdings wieder aufgenommen und wird, zumindest für einige Spielminuten, in dieser wichtigen Partie zurückerwartet. „Alle wissen, dass uns die Playoffs nicht geschenkt werden. Unser Publikum erwartet aber diesen Erfolg und wir wollen am Sonntag den entscheidenden Schritt in die Richtung gehen“, betont der Oldenburger Trainer abschließend.