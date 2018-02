Oldenburg Wichtige Spiele für die Oldenburger Nachwuchsbasketballer in der NBBL und JBBL: Beide Mannschaften wollen sich in ihren Spielen am Wochenende eine gute Ausgangslage für die Playdowns verschaffen.

JBBL: Baskets Akademie - Lübeck Lynx (Sonntag, 13.30 Uhr, Halle am Haarenufer). Nach einer Woche Pause trifft die U-16-Auswahl der Baskets Akademie in der JBBL-Relegation an diesem Sonntag auf die punktgleichen Lübeck Lynx. Für die Oldenburger unter Trainer Maxim Hoffmann ist es wichtig, sich für die Playdowns eine gute Ausgangslage zu verschaffen und das Heimrecht zu holen. Auch die Baltic Sea Lions sowie Rostock kämpfen noch um die Plätze 3 und 4, die für das Heimrecht benötigt werden und sind punktgleich mit den Oldenburgern und Lübeck.

Ein Sieg in der heimischen Halle würde die Ausgangslage entscheidend verbessern. Das reicht Trainer Hoffmann aber nicht: „Wir haben schon den direkten Vergleich gegen die Baltic Sea Lions knapp verloren. Wir wollen gegen Lübeck den direkten Vergleich holen.“ Diese Aufgabe wird nicht einfach, da die Oldenburger das Hinspiel in Lübeck mit elf Punkten (51:62) verloren haben und dementsprechend mindestens mit zwölf Zählern Vorsprung gewinnen müssen, um den direkten Vergleich für sich zu entscheiden.

„Der Gegner spielt unangenehm und mannschaftlich sehr geschlossen. Wir müssen das Spiel schnell machen. Lübeck setzt auf langsames kontrolliertes Spiel und kommt mit großer Geschwindigkeit nicht gut zurecht“, erklärt Hoffmann. Verzichten müssen die Oldenburger allerdings auf ihren Kapitän Albert Dashi, der krankheitsbedingt ausfällt.

NBBL: Uni Baskets Paderborn - Baskets Akademie (Sonntag, 15 Uhr). Auch die U-19-Jungs der Baskets Akademie sind nach einer spielfreien Woche motiviert für ihr anstehendes Auswärtsspiel. An diesem Sonntag treten die Oldenburger, aktuell Vorletzter (Platz 8) in der NBBL, gegen den direkten Konkurrent und Tabellensiebten Uni Baskets Paderborn an. In elf Spielen konnten die Oldenburger bis jetzt drei Siege einfahren, die Paderborner bereits vier.

Cheftrainer Artur Gacaev wird die Partie, aufgrund der Überschneidung des Spiels mit dem Duell des ProB-Teams in Wedel, nicht leiten und setzt auf seinen Co-Trainer Andre Gauer. „Andre hat in der Woche bereits mit den Jungs trainiert. Ich denke, er wird die Sache richtig angehen“, sagt Gacaev.

Das Hinspiel konnten die Oldenburger im Oktober knapp mit 63:58 gewinnen und damals den ersten Saisonsieg einfahren. Daran möchte Gacaev gerne anknüpfen: „Wir werden die Playoffs nicht mehr erreichen können. Nun zählt jeder Sieg, um uns eine gute Ausgangslage in den Playdowns zu verschaffen, damit wir nicht zu stark um den Klassenerhalt zittern müssen.“

Zu Erwarten ist ein ausgeglichenes Spiel. „Beide Teams werden motiviert sein, ihre Situation zu verbessern. Dieses Spiel ist enorm wichtig für uns“, so der Oldenburger Cheftrainer.