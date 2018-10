Oldenburg Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison und der Rückkehr durch den Erwerb einer Wildcard in die Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) will die U-19-Auswahl der Baskets Juniors mit neuem Schwung in die kommende Spielzeit starten. In dieser Saison treten die Oldenburger allerdings nicht in der Nord-, sondern der West-Staffel an und bekommen es dort hauptsächlich mit Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen und Hessen zu tun. Somit stehen große Herausforderungen gegen die Jugendmannschaften der Giessen 46ers und Fraport Skyliners bevor. Zum Auftakt ist an diesem Sonntag (11 Uhr, Halle am Haarenufer) mit Bayer Leverkusen bereits ein großer Gegner zu Gast.

Mit der Verpflichtung von Dejan Mijatovic, der als einer der erfolgreichsten Jugendtrainer der vergangenen 15 Jahre gilt und maßgeblich an der Entwicklung heutiger NBA-Spieler wie Bogdan Bogdanovic und Nikola Jokic beteiligt war, ist den Oldenburgern eine gute Verpflichtung gelungen. Ihm zur Seite steht als Assistenzcoach Franjo Borchers, der im Juli seine dreijährige Trainerausbildung bei den Baskets Juniors begonnen hat.

Auch auf den Spielerpositionen hat sich einiges getan. Neben sechs altersbedingten Abgängen wurde der Kader grundsätzlich von 26 auf 20 Spieler reduziert. Neu hinzugekommen sind Johannes Heiken, der von den Eisbären Bremerhaven wechselte, sowie der junge Center Joel Harms und David Makivic aus Österreich.

Die Oldenburger gehen mit sehr großem Selbstbewusstsein in die neue Saison: „Wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall in die Playoffs und nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Zu dem wollen wir Spieler weiterentwickeln, um ihnen den nächsten Schritt zu ermöglichen“, betont Co-Trainer Franjo Borchers. Fünf Spieler sollen bereits an die ProB herangeführt werden.