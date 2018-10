Oldenburg Nach der bitteren Niederlage vor einer Woche in Itzehoe möchten die Baskets Juniors/OTB in der ProB am kommenden Spieltag wieder zurück in die Erfolgsspur. Vor eigenem Publikum trifft die Mannschaft von Artur Gacaev an diesem Samstag (19 Uhr, Halle am Haarenufer) auf den VfL Bochum.

„Wir sind hochmotiviert nach dem Spiel in Itzehoe und absolut heiß auf dieses Heimspiel“, betont der Oldenburger Trainer Artur Gacaev, der wieder mit einigen Ausfällen zu hadern hat. So können die Doppellizenzspieler Marcel Kessen, Harris Hujic und Robert Drijencic verletzungsbedingt nicht antreten. Ob der Grieche Spyridon Panou zu seinem ersten Einsatz im Trikot der Baskets Juniors kommt, ist zu diesem Zeitpunkt ebenfalls fraglich. Laut dem Oldenburger Cheftrainer stehen die Chancen allerdings „nicht schlecht“.

Über die Stärken des Gegners, der nach einer deutlichen Heimniederlage gegen die Mannschaft aus Wolfenbüttel am vergangenen Spieltag sein zweites Heimspiel gegen die BSW Sixers knapp gewann, ist sich der Coach ebenfalls bewusst. „Bochums Spiel ist auf schnelle Offensive und aggressive Verteidigung aufgebaut. Mit dem neuen US-Amerikaner Montreal Scott haben sie diese Spielweise verschärft“, betont Gacaev, erklärt allerdings zugleich auch, dass sich die Bochumer in einem größeren Neufindungsprozess befinden würden, als seine eigene Mannschaft und sich nun erstmals in dieser Saison auswärts messen müssten.

Durch die personellen Ausfälle bei den Oldenburgern bekommen die Nachrücker aus dem NBBL-Team wie Johannes Heiken oder Alexander Hopp vermutlich einige Minuten Spielzeit. „Wir werden insgesamt vermutlich wieder mit einer sehr kleinen Rotation spielen. Es wird schwierig, aber vermutlich ein spannendes und hart umkämpftes Spiel“, so Gacaev.