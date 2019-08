Basketballer verpflichten zwei Talente

Oldenburg Nachdem die Baskets Juniors/OTB vor einer Woche die ersten Verpflichtungen bekanntgegeben hatten, kommen zwei weitere vielversprechende Zugänge nach Oldenburg. Manuel Bojang (18 Jahre) und Jerry Ndhine (17) wechseln von den Eisbären Bremerhaven ins Nachwuchsprogramm des Bundesligisten EWE Baskets.

„Mit Manuel und Jerry haben wir zwei große Talente an uns gebunden“, sagt Sportleiter Srdjan Klaric. Bojang, der für drei Jahre unterschrieben hat, habe bereits bewiesen, dass er eine Mannschaft auf höchsten Nachwuchsniveau führen kann. Auch Ndhine (Vertrag für zwei Jahre) sei „ein Riesentalent aus dem mittleren Jahrgang in der NBBL, das wir hier in Oldenburg entwickeln wollen“. Die Spieler sollen vorerst über das ProB-Team an das nächste Level herangeführt werden.