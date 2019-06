Die Gewinner des Entenrennens

Die Sieger des Entenrennens in der Reihenfolge der eingeschwommenen Enten (mit Losnummer) sind in diesem Jahr: Martina Mittweg (0738); Farben Tiedeken GmbH & Co. KG (5480); Nordwest-Zeitung (0325); Sebastian Rose (0951); SV-Büro Mohrmann (4752); BÜFA GmbH & Co. KG (5983); Wiard Janßen (0984); Metall & Clas Sosath & Lippa GmbH (0555); Feinrot Kreativgesellschaft mbH & Co. KG (0042); Herr oder Frau Löffel (4970); Leo Hollmann (1668); Cassens GmbH & Co. KG (0022). Alle Gewinner werden in den nächsten Tagen telefonisch benachrichtigt.