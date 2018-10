Oldenburg Tomaten- und Kichererbsensuppe hätte es am Mittwoch im Woyton an der Haarenstraße geben sollen. Die Küche bleibt nun aber vorerst kalt, ganz sicher auch noch einige Tage länger. Grund dafür ist eine enorme Hitze, die sich hier am frühen Dienstagmorgen an einem Kühlschrank entwickelt hatte. Sprich: Dass wohl ein technischer Defekt ebenda für den Brand im Gastrobetrieb gesorgt haben musste, stand schon recht früh fest.

Doch der Reihe nach.

Es ist 4.45 Uhr, die morgendliche Tour durch die Innenstadt ist für Oliver Jankovic, Zeitungsbote im Dienste der NWZ-Zustellgesellschaft, schon seit über zwei Stunden im vollen Gange. Als er schließlich im Bereich der Haarenstraße, Ecke Mottenstraße, das Flackern und Funken hinter der riesigen Verglasung bemerkt, reagiert er schnell – und alarmiert sofort die Rettungskräfte.

„Gebäudebrand, groß“

„Gebäudebrand groß“ heißt es schließlich in der Tickermeldung der Großleitstelle. Wie groß es noch zu werden droht, ist da nicht bekannt. Aber Jankovic erlebt zumindest dieses live vor Ort, höchst widerwillig: „In Nullkommanix ist das Feuer größer geworden, das war ein richtiger Funkenflug“, wird der 42-Jährige einige Stunden später sagen. „Und da fiel mir ein, dass man noch die Bewohner wachklingeln müsste“, sagt Jankovic. Derer zehn wohnen über dem Café, die ersten sind da aber schon den Gang durchs Treppenhaus angetreten.

Polizei und Feuerwehr sind zügig vor Ort, letztere mit Unterstützung der Freiwilligen Kameraden aus Osternburg. Sie evakuieren das Gebäude, kriegen die Flammen gleichsam schnell in den Griff.

„Zufall, dass ich zum richtigen Zeitpunkt vor Ort war“, so Oliver Jankovic am Nachmittag. Seit rund zehn Jahren nimmt er diesen Weg durch die Innenstadt, kennt das Woyton und Betreiber Henner Welling gut – kehrt er doch häufiger nach dem Dienst hier ein und übergibt die letzten Ausgaben seiner Tour. Klar, dass Welling sich da schon persönlich bei ihm am Morgen bedankt hatte.

Gemeinsamer Putzdienst

Der durchgeschmorte Kühlschrank ist zwar ebenso wie weiteres Inventar hinüber, Ruß allüberall verteilt, der Schaden im nicht näher definierten fünfstelligen Bereich – aber immerhin ist kein Gebäudeschaden festzustellen.

Ob das Woyton noch in dieser Woche wiedereröffnen mag? Ungewiss. Immerhin waren schon am Dienstagmorgen die Mitarbeiter allesamt zum gemeinsamen Putzdienst angetreten, um hier schnellstmöglich wieder ihre Süppchen für alle Gäste kochen zu können...

